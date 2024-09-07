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Під час ракетної атаки на Україну до Білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Під час ракетної атаки на Україну до Білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви
Разом із «Шахедами» до Білорусі вперше залетів БПЛА типу Supercam
фото з відкритих джерел

Протягом усієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери військово-повітряних сил

У ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«За ніч з 6 на 7 вересня на територію Білорусі залетіли не менше 7 дронів-камікадзе типу «Шахед» і, ймовірно, вперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam», – ідеться у повідомленні.

Крім того, за даними моніторингової групи, один з «Шахедів» залетів і до Брестської області, продовживши рух на північ.

Під час ракетної атаки на Україну до Білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви фото 1

«Даний «Шахед» зайшов у Гродненську область (вперше за весь моніторинг) і долетів до самих Кореличів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Даний «Шахед» міг пролетіти над Білоруссю на північ близько 200 км, що з ним трапилося далі – невідомо», – уточнює «Гаюн».

Також відомо, що протягом усієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери військово-повітряних сил.

«Усього винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачулищів піднімалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі – в районі Островця та Вілейки», – додали представники монітрингової групи.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня Білорусь підіймала у повітря винищувачі через російські дрони.

Раніше в міноборони Білорусі заявило, що в ніч на четвер у небі над країною було збито безпілотники. Вони не уточнили скільки їх було.

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Теги: авіація Білорусь Міноборони повітря

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