У Молдові мисливець виявив на березі озера російський дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Поліція повідомила, що безпілотник не містить вибухівки й не становив небезпеки
фото: Poliția Republicii Moldova/Facebook

МЗС Молдови засудило інцидент і назвало його загрозою національній безпеці

Уранці 17 січня на березі озера в Теленештському районі Молдови виявили російський безпілотник типу «Гербера». На інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ країни. Про це пише «Главком» із посиланням на NewsMaker.

Про виявлення дрона спершу розповіла поліція Молдови. Вранці місцевий мисливець повідомив правоохоронцям, що знайшов на березі озера дрон завдовжки близько 2,5 метра.

У Молдові мисливець виявив на березі озера російський дрон фото 1

Фахівці оглянули БпЛА й установили, що це російський дрон «Гербера», який і раніше знаходили на території Молдови. Поліція повідомила, що безпілотник не містить вибухівки й не становив небезпеки.

МЗС Молдови засудило цей інцидент і назвало його загрозою національній безпеці та порушенням суверенітету країни.

«Республіка Молдова засуджує такі порушення, засуджує агресивну війну російської федерації проти України, яка ставить під загрозу і безпеку наших громадян», – цитує повідомлення МЗС NewsMaker.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на Україну у ніч на 26 листопада, у Молдові було виявлено шість дронів, які без дозволу перетнули повітряний простір країни.

Тоді Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла та передало йому ноту протесту через порушення повітряного простору російськими дронами.

Згодом парламент Молдови ухвалив рішення про закриття Російського центру науки і культури в Кишиневі. 

Рішення про закриття центру стало відповіддю на нещодавні інциденти, зокрема, на вторгнення дронів у повітряний простір Молдови, яке було названо неприйнятним. 

