Аргентина розсекретить документи про нацистів-втікачів

Одним з найвідоміших нацистів, що переховувався у Аргентині, був Адольф Ейхман

На ухвалення рішення вплинули Сполучені Штати

Аргентина планує розсекретити документи, пов’язані з діячами нацистської Німеччини, які після завершення Другої світової війни знайшли притулок у цій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Infobae.

Доручення про розсекречення документів дав президент Аргентини Хав’єр Мілей після запиту сенатора від Республіканської партії США Стіва Дейнса.

Як заявив очільник Кабінету міністрів Аргентини Гільєрмо Франкос, він вже віддав наказ «оприлюднити всю інформацію, яка є в будь-якому державному органі». Найважливішими у цьому контексті є матеріали Міністерства оборони, а також «фінансова документація».

Після Другої світової чимало нацистських ватажків втекли до Аргентини та інших країн Південної Америки. Зокрема, тодішній аргентинський уряд симпатизував фашистським режимам.

Нацисти виїжджали до Аргентини після отримання фальшивого паспорта у римському офісі Червоного Хреста та подання прохання на туристичну візу. Одним із найвідоміших нацистів-втікачів був завідувач відділу гестапо, що відповідав за «остаточне вирішення єврейського питання» Адольф Ейхман.

«Главком» повідомляв, що у квітні 2023 року у віці 102 роки помер колишній охоронець концтабору Заксенхаузен Йозеф Шютц. Він вважався найстарішим засудженим у справі про нацизм.

Також стало відомо, що рада італійського міста Сало, де базувався останній фашистський уряд Італії наприкінці Другої світової війни, позбавила почесного громадянства диктатора Беніто Муссоліні.