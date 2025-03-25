Головна Світ Політика
search button user button menu button

Аргентина розсекретить документи про нацистів-втікачів

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Аргентина розсекретить документи про нацистів-втікачів
Одним з найвідоміших нацистів, що переховувався у Аргентині, був Адольф Ейхман
фото: IMAGNO/Votava

На ухвалення рішення вплинули Сполучені Штати

Аргентина планує розсекретити документи, пов’язані з діячами нацистської Німеччини, які після завершення Другої світової війни знайшли притулок у цій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Infobae.

Доручення про розсекречення документів дав президент Аргентини Хав’єр Мілей після запиту сенатора від Республіканської партії США Стіва Дейнса.

Як заявив очільник Кабінету міністрів Аргентини Гільєрмо Франкос, він вже віддав наказ «оприлюднити всю інформацію, яка є в будь-якому державному органі». Найважливішими у цьому контексті є матеріали Міністерства оборони, а також «фінансова документація».

Після Другої світової чимало нацистських ватажків втекли до Аргентини та інших країн Південної Америки. Зокрема, тодішній аргентинський уряд симпатизував фашистським режимам.

Нацисти виїжджали до Аргентини після отримання фальшивого паспорта у римському офісі Червоного Хреста та подання прохання на туристичну візу. Одним із найвідоміших нацистів-втікачів був завідувач відділу гестапо, що відповідав за «остаточне вирішення єврейського питання» Адольф Ейхман.

«Главком» повідомляв, що у квітні 2023 року у віці 102 роки помер колишній охоронець концтабору Заксенхаузен Йозеф Шютц. Він вважався найстарішим засудженим у справі про нацизм.

Також стало відомо, що рада італійського міста Сало, де базувався останній фашистський уряд Італії наприкінці Другої світової війни, позбавила почесного громадянства диктатора Беніто Муссоліні.

Читайте також:

Теги: Друга світова війна Аргентина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп з нетерпінням чекає на розмову з Путіним
18 березня. Диявольський карнавал історії
18 березня, 09:02
«Росія у прагненні до всесвітньої величі, схоже, невиправна»
Російський слід у світових війнах
16 березня, 07:55
Черчилль у «костюмі сирени» у Білому домі
«Вінстон Черчилль був взагалі без одягу у Білому домі»? Про що говорять історичні фото
4 березня, 09:50
Що робити з радянськими танками на вулицях столиці і Парком Слави? Депутатка Київради пропонує соломонове рішення
Що робити з радянськими танками на вулицях столиці і Парком Слави? Депутатка Київради пропонує соломонове рішення
5 березня, 18:17
Визначена фахівцями ділянка пляжів у Гданську буде закрита для відвідування
Заважають старі боєприпаси: у Польщі почалося зачищення локації майбутнього газового термінала
11 березня, 15:00
Розробкою просторових цифрових моделей цифр «3» і «9» займався дизайнер Богдан Гдаль
На Меморіалі вічної слави у Києві з'явилося важливе виправлення
17 березня, 16:56
Зеленський закликав Хавʼєра Мілея допомогти в наближенні миру
Україна готова допомогти Аргентині в боротьбі з наслідками повені
17 березня, 20:16
Останній пілот Битви за Британію, який вижив, Джон «Педді» Гемінгвей помер у віці 105 років
Помер 105-річний пілот, останній з тих, хто вижив у Битві за Британію
18 березня, 02:27
Ольга Твердохлєбова пройшла всю Другу світову війну
Просилася стати снайпером, щоб захищати Україну. У Вінниці померла 101-річна розвідниця
Вчора, 13:01

Політика

У Канаді стартували передвиборчі перегони: перші обіцянки політиків
У Канаді стартували передвиборчі перегони: перші обіцянки політиків
Лукашенко всьоме поспіль вступив на посаду «президента» Білорусі: перші заяви
Лукашенко всьоме поспіль вступив на посаду «президента» Білорусі: перші заяви
Аргентина розсекретить документи про нацистів-втікачів
Аргентина розсекретить документи про нацистів-втікачів
Кремль відмовився оприлюднювати деталі про переговори з США в Ер-Ріяді
Кремль відмовився оприлюднювати деталі про переговори з США в Ер-Ріяді
«Радіо Свобода» домоглося часткового відновлення фінансування на час судового процесу
«Радіо Свобода» домоглося часткового відновлення фінансування на час судового процесу
У Саудівській Аравії стартувала нова зустріч між Україною та США
У Саудівській Аравії стартувала нова зустріч між Україною та США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
27K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
17K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
17K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні
13K
Верховна Рада уточнила деталі скандального законопроєкту про Нацгвардію

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua