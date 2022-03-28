Рашисти завдали ракетного удару по Рівненщині

Влучили в нафтобазу

Увечері 28 березня окупанти завдали ракетного удару по території Рівненщини. Це знову нафтобаза. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«На місце поїхали ДСНС та хімічна лабораторія. Тривога триває, перебувайте в укриттях», – сказав він.

Нагадаємо, Рівненщину найбільше обстрілюють із боку «невоюючої» Білорусі.

Як відомо, 26 березня російська ракета влучила у нафтобазу на Рівненщині.

Згодом стало відомо, що росіяни зруйнували ракетами нафтобазу на Рівненщині, вона догорає.

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