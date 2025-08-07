На Київщині потонув неповнолітній хлопець, двох підлітків вдалося врятувати

За словами присутніх, хлопець нехтував правилами поведінки на воді

У Вишгородському районі Київської області, поблизу села Лебедівка, втопився 17-річний хлопець. Ще двох осіб у важкому стані вдалося витягти з води та врятувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС в Київській області.

Там зазначили, що рятувальники виїхали на місце події одразу після отримання повідомлення про те, що в обвідному каналі тонуть троє людей. На місці події вони виявили, що двоє чоловіків 1983 і 2006 років народження вже на березі, однак у тяжкому стані.

До пошуків третьої людини залучили водолазів. За кілька десятків метрів від місця події вони знайшли тіло юнака 2007 року народження без ознак життя.

Присутні розповіли, що хлопці стрибали у воду, не дотримуючись елементарних правил безпеки. Один із чоловіків, який відпочивав поруч, кинувся їх рятувати, але й сам мало не загинув через сильну течію.

В Києві потонув хлопець через нехтуваннями правил фото: ДСНС

ДСНС України закликало не наражати себе та інших на небезпеку. Також у відомстві нагадали, що купання у несанкціонованих місцях, стрибки у воду в невідомих локаціях, вживання алкоголю під час відпочинку на водоймах може мати фатальні наслідки.

