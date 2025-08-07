Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині потонув неповнолітній хлопець, двох підлітків вдалося врятувати

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині потонув неповнолітній хлопець, двох підлітків вдалося врятувати
На Вишгородщині потонув неповнолітній
фото: ДСНС Київщини

За словами присутніх, хлопець нехтував правилами поведінки на воді

У Вишгородському районі Київської області, поблизу села Лебедівка, втопився 17-річний хлопець. Ще двох осіб у важкому стані вдалося витягти з води та врятувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС в Київській області.

Там зазначили, що рятувальники виїхали на місце події одразу після отримання повідомлення про те, що в обвідному каналі тонуть троє людей. На місці події вони виявили, що двоє чоловіків 1983 і 2006 років народження вже на березі, однак у тяжкому стані.

До пошуків третьої людини залучили водолазів. За кілька десятків метрів від місця події вони знайшли тіло юнака 2007 року народження без ознак життя.

Присутні розповіли, що хлопці стрибали у воду, не дотримуючись елементарних правил безпеки. Один із чоловіків, який відпочивав поруч, кинувся їх рятувати, але й сам мало не загинув через сильну течію.

В Києві потонув хлопець через нехтуваннями правил
В Києві потонув хлопець через нехтуваннями правил
фото: ДСНС

ДСНС України закликало не наражати себе та інших на небезпеку. Також у відомстві нагадали, що купання у несанкціонованих місцях, стрибки у воду в невідомих локаціях, вживання алкоголю під час відпочинку на водоймах може мати фатальні наслідки.

Нагадаємо, на одній зі станцій столичного метро поліція зупинила пасажира для перевірки. У нього під час огляду виявили канабіс, який чоловік планував розкласти по місту у вигляді «закладок».

Додамо, що нещодавно в Києві чоловік, якого найняли для ремонту квартири, в перший же день обікрав її. Власники звернулись до правоохоронців, які знайшли підозрюваного.

Читайте також:

Теги: потонули рятувальники чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент зіткнення потрапив на відео
ДТП на Бориса Гмирі. Кур'єр на електросамокаті «сів» на капот авто (відео)
16 липня, 16:45
Авіаудар по Костянтинівці: троє загиблих
Ворог завдав авіаудару по Костянтинівці: є жертви, зруйновані будівлі
9 липня, 22:45
Головні новини ночі проти 14 липня
Трамп підтвердив передачу Patriot Україні: головне за ніч
14 липня, 05:13
Працівник ресторану швидкого харчування у Ростовській області збирав бургер, коли вирішив додати у нього «своєрідний соус»
Працівник популярної російської мережі швидкого харчування плюнув у бургер відвідувача
16 липня, 21:10
Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років
На Харківщині хлопець увірвався до ТЦК і напав на поліцейського
20 липня, 21:27
Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо шестирічної дівчинки
Мешканець Київщини постане перед судом за сексуальне насильство щодо шестирічної дівчинки
18 липня, 13:02
Заверблваним виявився 63-річний ексміліціонер з Донецька
На столичному вокзалі затримано агента ФСБ, що готував теракти на Дніпропетровщині
23 липня, 15:08
В одному з будинкыв Святошинського району обвалився цілий під’їзд
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
31 липня, 09:32
Після завершення пошуково-рятувальних робіт будуть розпочаті аварійно-відновлювальні роботи
Удар по Києву 31 липня: під завалами ще можуть бути люди
1 серпня, 10:33

Новини

У Києві на три дні змінять маршрути комунального транспорту: в чому причина
У Києві на три дні змінять маршрути комунального транспорту: в чому причина
На Київщині потонув неповнолітній хлопець, двох підлітків вдалося врятувати
На Київщині потонув неповнолітній хлопець, двох підлітків вдалося врятувати
Київські озера «цвітуть»: як місто бореться з водоростями
Київські озера «цвітуть»: як місто бореться з водоростями
У Києві пара найняла чоловіка для ремонту й отримала неприємний сюрприз
У Києві пара найняла чоловіка для ремонту й отримала неприємний сюрприз
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
Негода залишила на Київщині тисячі родин без світла: ДТЕК усуває наслідки
Негода залишила на Київщині тисячі родин без світла: ДТЕК усуває наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
16K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
7247
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
6021
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
3892
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua