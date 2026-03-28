На Сумщині через обстріл загинула 20-річна дівчина

Російська артилерія вбила дівчину, її 6-річна сестра у тяжкому стані

У суботу, 28 березня, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Сумської області. Під час артилерійського обстрілу Шосткинського району снаряд влучив у житловий будинок, забравши життя молодої дівчини та тяжко поранивши дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

«28 березня близько 12:00 ворог, за попередніми даними, обстріляв із артилерії будинок мирних мешканців у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району», – йдеться у повідомленні.

Загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра отримала тяжкі поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

