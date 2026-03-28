На Сумщині через обстріл загинула 20-річна дівчина

Максим Бурич
Максим Бурич
На Сумщині через обстріл загинула 20-річна дівчина
Загинула 20-річна дівчина
Російська артилерія вбила дівчину, її 6-річна сестра у тяжкому стані

У суботу, 28 березня, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Сумської області. Під час артилерійського обстрілу Шосткинського району снаряд влучив у житловий будинок, забравши життя молодої дівчини та тяжко поранивши дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

«28 березня близько 12:00 ворог, за попередніми даними, обстріляв із артилерії будинок мирних мешканців у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району», – йдеться у повідомленні.

Загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра отримала тяжкі поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний терор Росії проти Одеси, назвавши його актом чистого терору проти цивільного життя. Президент підкреслив, що такі атаки є прямим доказом небажання РФ припиняти війну, та закликав міжнародних партнерів не послаблювати тиск на агресора.

Нагадаємо, станом на ранок 28 березня 2026 року офіційно підтверджено загибель двох людей та поранення ще 11 мешканців міста. Про нові подробиці трагедії повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак. Рятувально-пошукова операція на місцях влучань у житловий сектор тривала всю ніч. 

За оновленою інформацією від міської влади, під час розбору завалів одного зі зруйнованих будинків рятувальники виявили тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до двох осіб.

