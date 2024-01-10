На Київщині підлітки за гроші підпалили обладнання залізниці
Групі осіб, які підпалювали релейні шафи, повідомлено про підозру
Четверо хлопців на замовлення невідомої особи підпалили комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях Київщини. Про це повідомляє поліція Київської області.
Повідомляється, що хлопці здійснили підпал релейної шафи сигнальної установки на перегоні Баришівка-Бориспіль, що порушило роботу транспорту.
Правоохоронці з'ясували, що юнаки отримали «замовлення» від невстановленої особи через месенджер «Telegram».
За грошову винагороду хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали, внаслідок чого завдали матеріальних збитків «Укрзалізниці».
Трьох жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. До вчинення вказаних правопорушень причетний їхній 19-річний товариш.
Чотирьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Київській області підлітки розгромили вагон приміського поїзда Яготин – Київ. Злодіями виявилися учні 8 класу.
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