На Київщині підлітки за гроші підпалили обладнання залізниці

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі

Групі осіб, які підпалювали релейні шафи, повідомлено про підозру

Четверо хлопців на замовлення невідомої особи підпалили комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях Київщини. Про це повідомляє поліція Київської області.

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Повідомляється, що хлопці здійснили підпал релейної шафи сигнальної установки на перегоні Баришівка-Бориспіль, що порушило роботу транспорту.

Четверо хлопців підпалили комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях фото: Національна поліція

Правоохоронці з'ясували, що юнаки отримали «замовлення» від невстановленої особи через месенджер «Telegram».

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За грошову винагороду хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали, внаслідок чого завдали матеріальних збитків «Укрзалізниці».

Хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали фото: Національна поліція

Трьох жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. До вчинення вказаних правопорушень причетний їхній 19-річний товариш.

Затримано трьох жителів Борисполя фото: Національна поліція

Чотирьом зловмисникам слідчі повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області підлітки розгромили вагон приміського поїзда Яготин – Київ. Злодіями виявилися учні 8 класу.