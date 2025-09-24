Ексчиновник Росмайна, який збирався воювати проти України, наклав на себе руки

Тіло Бориса Авакяна було знайдено у туалеті генконсульства Вірменії в Санкт-Петербурзі

Колишній чиновник Росмайна Борис Авакян був знайдений мертвим. Його тіло виявили в генконсульстві Вірменії в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, Авакян закрився в туалеті і наклав на себе руки. Раніше його було звинувачено в ухиленні від сплати митних платежів на суму понад 4,2 млрд рублів. За версією слідства, у 2015 році він разом зі співучасниками організував схему незаконного ввезення товарів з Фінляндії.

Правоохоронці затримали Авакяна 17 вересня в центрі Санкт-Петербурга. Кримінальна справа проти нього розглядається в суді з квітня 2024 року. 23 вересня Авакян втік з Кронштадтського суду, де йому мали винести запобіжний захід.

У серпні Авакян уклав контракт з Міноборони РФ і планував воювати проти України, однак пізніше розірвав контракт.

Нагадаємо, російську еліту шокувала низка арештів і смертей, як колишніх, так і чинних урядовців. Люди, яких колись вважали недоторканними, опинилися в немилості, позбулися посад і навіть почали загадковим чином випадати з вікон.

Найбільш шокуючим для посадовців стало самогубство 7 липня ексміністра транспорту Романа Старовойта, який, як припускають журналісти видання, опинився в безвиході після того, як слідчі почали розслідування розкрадання коштів, виділених на будівництво прикордонних укріплень у Курській області.

До слова, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна значно побільшала кількість осіб, які виступають за припинення війни з Україною.