Ексчиновник Росмайна, який збирався воювати проти України, наклав на себе руки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ексчиновник Росмайна, який збирався воювати проти України, наклав на себе руки
Ексчиновник був фігурантом кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків
фото: російські ЗМІ

Тіло Бориса Авакяна було знайдено у туалеті генконсульства Вірменії в Санкт-Петербурзі

Колишній чиновник Росмайна Борис Авакян був знайдений мертвим. Його тіло виявили в генконсульстві Вірменії в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, Авакян закрився в туалеті і наклав на себе руки. Раніше його було звинувачено в ухиленні від сплати митних платежів на суму понад 4,2 млрд рублів. За версією слідства, у 2015 році він разом зі співучасниками організував схему незаконного ввезення товарів з Фінляндії.

Правоохоронці затримали Авакяна 17 вересня в центрі Санкт-Петербурга. Кримінальна справа проти нього розглядається в суді з квітня 2024 року. 23 вересня Авакян втік з Кронштадтського суду, де йому мали винести запобіжний захід.

У серпні Авакян уклав контракт з Міноборони РФ і планував воювати проти України, однак пізніше розірвав контракт.

Нагадаємо, російську еліту шокувала низка арештів і смертей, як колишніх, так і чинних урядовців. Люди, яких колись вважали недоторканними, опинилися в немилості, позбулися посад і навіть почали загадковим чином випадати з вікон.

Найбільш шокуючим для посадовців стало самогубство 7 липня ексміністра транспорту Романа Старовойта, який, як припускають журналісти видання, опинився в безвиході після того, як слідчі почали розслідування розкрадання коштів, виділених на будівництво прикордонних укріплень у Курській області.

До слова, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна значно побільшала кількість осіб, які виступають за припинення війни з Україною.

