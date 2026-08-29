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У Києві вранці пролунали вибухи: дрони атакували місто кількома хвилями

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві вранці пролунали вибухи: дрони атакували місто кількома хвилями
Київ вже другу добу поспіль перебуває під постійною атакою реактивних безпілотників

Повітряні сили зафіксували рух ворожих БпЛА через Київське водосховище та з півночі

У Києві вранці 29 серпня пролунали вибухи, про них повідомляли місцеві мешканці та моніторингові Telegram-канали. Повітряні сили попереджали про рух групи реактивних безпілотників у напрямку столиці. Про це повідомляє «Главком»

Дрони йшли на Київ кількома хвилями

За оперативними даними Повітряних сил, зранку ворог продовжив атаку кількома групами безпілотників:

  • о 05:02 – реактивні БпЛА прямували на Київ з району Київського водосховища;
  • о 05:35 – ще одна група дронів рухалася в напрямку міста з півночі;
  • о 05:37 – черговий ворожий безпілотник узяв курс на столицю.

Наразі інформації про наслідки атаки безпосередньо в межах Києва немає. Дані про можливі пошкодження, постраждалих чи падіння уламків уточнюються.

Ця атака стала продовженням масованого удару, якого Росія завдає по Києву та області вже другу добу поспіль.

Київщина другу добу під ударом

Увечері 28 серпня в Бучанському районі після чергової атаки загорілися складські приміщення, пожежа супроводжувалася вибухами. Рух транспорту на ділянці траси М-06 «Київ – Чоп» від 15-го до 32-го км перекривали через небезпеку.

За даними Київської обласної військової адміністрації, загалом унаслідок атаки пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, три багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. Із небезпечної території евакуювали понад 200 людей, серед них дітей.

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про загиблого внаслідок атаки: «На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях», – написав він.

Окремо стало відомо про наслідки удару по підприємству в селі Мила Бучанського району. За даними Офісу генерального прокурора, близько 20:10 28 серпня там сталося влучання безпілотника, після чого виникла масштабна пожежа та почалася детонація. Один приватний будинок знищено, ще сім пошкоджено, є постраждалі.

Унаслідок атак на Київщині також пошкоджено склади «Нової пошти», Fozzy та інших мереж, а також склади книжкових мереж і видавництв. На одному зі складів знищено понад 60 тис. примірників книжок, орієнтовні втрати бізнесу перевищили 23 млн грн.

У місті Вишневе під Києвом дрон знищив понад 15 автомобілів на автостоянці біля багатоповерхівки, вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках.

Росія застосовує проти Києва та області, зокрема, швидкісні реактивні безпілотники. За даними моніторингових ресурсів, лише за минулу добу ворог задіяв щонайменше 338 ударних дронів. Ворог запускає такі дрони невеликими групами хвиля за хвилею, підтримуючи тривалу загрозу для столиці та виснажуючи протиповітряну оборону. Станом на момент публікації атака на Київ та область триває.

Нагадаємо, ніч і ранок 28–29 серпня стали продовженням майже безперервної атаки на Київ та область, під час якої зафіксовано загиблого та понад 200 евакуйованих. А 27 серпня Київ пережив рекордні 13 повітряних тривог за добу – це найбільший показник від початку повномасштабної війни, попередній максимум (12 сигналів) фіксували 1 березня 2022 року.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1648-й день повномасштабної війни

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Теги: пожежа росія ворог рятувальники безпілотник Тимур Ткаченко Київ системи ППО Київщина

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