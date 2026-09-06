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На Київщині після атаки РФ спалахнув об'єкт інфраструктури

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Київщині після атаки РФ спалахнув об'єкт інфраструктури
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури у Фастівському районі
фото: ДСНС

Через значну площу займання до гасіння довелося залучати додаткові сили та техніку

У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через значну площу займання, високу температуру та сильне задимлення рятувальники залучили до ліквідації наслідків удару додаткові сили й техніку.

Працівники ДСНС одночасно гасили вогонь на кількох напрямках. Їм вдалося не допустити поширення полум'я на інші об'єкти. Наразі пожежу повністю ліквідовано.

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Наслідки російського удару по Київщині
ДСНС

Нагадаємо, напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін наказав протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. У Москві пояснили це рішення підготовкою та проведенням контактів американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в українській столиці.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що заява Кремля стосувалася лише Києва, а не Київської області чи інших регіонів України. За його словами, таке обмеження ударів не можна вважати повноцінним припиненням вогню. Коваленко також наголосив, що Росія не демонструє готовності завершувати війну

Ввечері 5 вересня Росія атакувала Київську область. У Бучанському районі внаслідок удару загинули двоє людей. Також було пошкоджено цивільну інфраструктуру: приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, залізничне полотно, територію сільськогосподарського підприємства та транспортні засоби. У Фастівському районі після атаки виникла пожежа.

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Теги: рятувальники Київщина обстріл ДСНС пожежа

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