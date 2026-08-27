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Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ
Понтифік намагається використовувати професійний дипломатичний апарат Святого престолу для збереження каналів зв'язку з Москвою
фото: АР

Окремо Ватикан підтримує церковні зв’язки з Московським патріархатом

Папа Римський Лев XIV активізував дипломатичні зусилля щодо завершення війни Росії проти України, залучивши до них головного дипломата Святого престолу – архієпископа Пола Річарда Галлагера. Він уже зустрівся у Москві з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, а Ватикан раніше планував його переговори з радником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times та Vatican News.

Поїздка Галлагера до Москви стала однією з найпомітніших дипломатичних ініціатив Ватикану щодо Росії від початку повномасштабної війни. Архієпископ прибув до російської столиці 24 серпня і має повернутися до Рима 28 серпня. Його програма передбачає контакти з російськими чиновниками, представниками Московського патріархату та католицької громади.

25 серпня Галлагер провів переговори із Сергієм Лавровим. Після зустрічі представник Святого престолу заявив, що війна має завершитися, а вирішити конфлікт військовим шляхом неможливо. За його словами, необхідно створити умови для політичного та дипломатичного процесу.

Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ фото 1
фото: АНСА

Ватиканський дипломат також наголосив на важливості гуманітарної роботи. Серед тем, які обговорювалися з російською стороною, були допомога постраждалим від війни та питання дітей. Галлагер заявив про готовність Святого престолу продовжувати сприяти діалогу й пропонувати свої «добрі послуги» для пошуку миру.

Що відомо про переговори з радником Путіна

Спочатку Ватикан повідомив, що 26 серпня Галлагер має зустрітися з Юрієм Ушаковим, радником російського президента із зовнішньополітичних питань. Такий пункт був офіційно внесений до програми поїздки, оприлюдненої Секретаріатом держави Святого престолу.

Однак станом на ніч 27 серпня немає доступного офіційного підтвердження, що ця зустріч фактично відбулася. У свіжих повідомленнях Ватикану та інших джерел, які описують перебування Галлагера в Москві, переговори з Ушаковим усе ще фігурують як запланована частина програми, а не як проведена зустріч.

Натомість 26 серпня стало відомо, що Галлагер відвідав Храм Христа Спасителя в Москві. Там він зустрівся з протоієреєм Ігорем Якимчуком – заступником голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

Лев XIV робить ставку на дипломатію

The Times розглядає місію Галлагера як частину нового дипломатичного підходу Лева XIV. За оцінкою видання, понтифік намагається використовувати професійний дипломатичний апарат Святого престолу для збереження каналів зв'язку з Москвою.

Галлагер є одним із найдосвідченіших дипломатів Ватикану. У 2014 році Папа Франциск призначив його секретарем у справах відносин із державами та міжнародними організаціями – фактично головним дипломатом Святого престолу. До цього він працював у дипломатичних представництвах Ватикану в різних країнах.

Для Галлагера нинішній візит став першим приїздом до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Востаннє він був у Москві в листопаді 2021 року, де зустрічався з тодішнім прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним, Лавровим та представником Московського патріархату.

Ватикан підтримує контакти і з Москвою, і з Києвом

Дипломатична активність Галлагера не обмежується російським напрямом. У липні архієпископ перебував в Україні, де зустрічався з українськими представниками та відвідував місця, які постраждали від російських атак. Після цього він вирушив до Москви – таким чином Ватикан демонструє готовність підтримувати контакти з обома сторонами війни.

The Times зазначає, що нинішня активність може стати спробою Святого престолу повернути собі помітнішу роль у дипломатичному процесі. Водночас саме по собі підтримання контакту з Москвою ще не означає готовності Кремля до конкретних домовленостей.

За даними The Times, російський посол при Святому престолі заявив про зацікавленість Москви в пропозиції провести подальші переговори в Римі. Однак наразі йдеться саме про зацікавленість у такій можливості, а не про погодження конкретного формату мирних переговорів.

Окремо Ватикан продовжує церковний діалог із Московським патріархатом. Під час нинішнього візиту Галлагер зустрівся з митрополитом Волоколамським Антонієм, який очолює Відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Російська сторона, зокрема, порушила перед представником Святого престолу питання, яке вона називає «переслідуванням» Української православної церкви.

27 серпня у Галлагера заплановані зустрічі з католицьким духовенством і єпископами Росії, а також меса в московському кафедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Після цього він має завершити програму візиту та повернутися до Рима 28 серпня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про переговори головного дипломата Ватикану з Сергієм Лавровим. Під час зустрічі сторони обговорили війну Росії проти України, гуманітарні питання та можливості для продовження діалогу.  

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Теги: конфлікт переговори послуги посол росія війна Ватикан Папа Римський

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