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Сильні дощі та вітер наробили лиха у чотирьох областях України (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сильні дощі та вітер наробили лиха у чотирьох областях України (фото)
ДСНС закликає громадян бути обережними під час ускладнення погодних умов
фото: ДСНС Київщини

У Черкасах рятувальники звільнили легковий автомобіль, на який впало дерево

Сильна негода, що пройшла кількома регіонами України, спричинила підтоплення, повалені дерева та пошкодження інфраструктури. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідовують наслідки стихії та працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Київщина

Унаслідок шквального вітру та сильних злив постраждали мешканці Білоцерківського району. Рятувальники відкачують воду з житлових будинків у місті Біла Церква та селищі Фурси. Залучено 14 рятувальників і три одиниці техніки.

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Також у Білій Церкві дерево впало на дорогу, пошкодивши електропроводи. Надзвичайники оперативно прибрали перешкоду – обійшлося без постраждалих.

Вінниччина

У Хмільницькому та Вінницькому районах падали дерева на дороги, а в селі Петрик Літинської громади – на господарську будівлю.

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У Жмеринці рятувальники відкачували воду з двох приватних домоволодінь. Потерпілих немає.

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Хмельниччина

Найбільше постраждали Хмельницький, Нетішин, Красилів, Шепетівка, Старокостянтинів та громади кількох районів.

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Рятувальники розчищали дороги від повалених дерев і відкачували воду з підтоплених домівок. Травмованих не зафіксовано.

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Черкащина

У Черкаській області надзвичайники працювали в Уманському, Звенигородському та Черкаському районах. Загалом прибрали сім дерев, що впали на проїжджі частини, ускладнюючи рух. У Черкасах рятувальники звільнили легковий автомобіль, на який впало дерево. Постраждалих немає.

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ДСНС нагадує:

  • уникайте перебування на вулиці під час грози та сильного вітру;
  • не залишайте авто під деревами чи електролініями;
  • у разі підтоплення або небезпеки – телефонуйте 101.

Як повідомлялося, попри складні погодні умови, на Київщині продовжуються роботи з відновлення електропостачання – без світла залишаються понад 28 тисяч споживачів. Минулої доби фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі відновили 139 ліній електропередач 10 кВ.

Також аномальні зливи, що обрушилися на Житомир 29 липня, спричинили масштабний потоп у місті, перевищивши місячну норму опадів. Попри серйозні наслідки для інфраструктури, деякі місцеві жителі знайшли привід для радості, влаштовуючи імпровізовані «СПА-салони» та «морські» розваги прямо посеред затоплених вулиць.

Теги: Київщина Вінниччина Хмельниччина Черкащина

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