На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації
Сьогодні, 13 жовтня, на Київщині лунатимуть вибухи. У Вишгородському районі заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Київська ОВА.
«Сьогодні, 13 жовтня, з 13:00 до 15:00 поблизу декількох населених пунктів Іванківської громади, що у Вишгородському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.
Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.
Раніше поблизу одного з населених пунктів Фурсівської громади, що в Білоцерківському районі проводилися роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у Києві у неділю, 9 жовтня, перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це було пов'язано із роботою саперів на Київщині. Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба повідомив, що сапери держслужби з надзвичайних ситуацій розміновували території у Бучанському районі та здійснили контрольований вибух.
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