На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації

Сьогодні, 13 жовтня, на Київщині лунатимуть вибухи. У Вишгородському районі заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Київська ОВА.

«Сьогодні, 13 жовтня, з 13:00 до 15:00 поблизу декількох населених пунктів Іванківської громади, що у Вишгородському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Раніше поблизу одного з населених пунктів Фурсівської громади, що в Білоцерківському районі проводилися роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Києві у неділю, 9 жовтня, перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це було пов'язано із роботою саперів на Київщині. Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба повідомив, що сапери держслужби з надзвичайних ситуацій розміновували території у Бучанському районі та здійснили контрольований вибух.