Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
Фахівці проводитимуть роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів
фото з відкритих джерел

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації

Сьогодні, 13 жовтня, на Київщині лунатимуть вибухи. У Вишгородському районі заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Київська ОВА.

«Сьогодні, 13 жовтня, з 13:00 до 15:00 поблизу декількох населених пунктів Іванківської громади, що у Вишгородському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Раніше поблизу одного з населених пунктів Фурсівської громади, що в Білоцерківському районі проводилися роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Києві у неділю, 9 жовтня, перед оголошенням повітряної тривоги місцеві жителі чули звуки вибухів. Це було пов'язано із роботою саперів на Київщині. Голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба повідомив, що сапери держслужби з надзвичайних ситуацій розміновували території у Бучанському районі та здійснили контрольований вибух.

Теги: розмінування Київщина влада вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваний та його спільники заволоділи мобільними телефоном Samsung Galaxy вартістю 3 тис. грн
Київщина: офіцер РФ викрав одяг та телефон мирного жителя. Йому загрожує в'язниця (фото)
13 травня, 11:30
Українські діти показують дорослий рівень патріотизму
Деокупована Київщина. Верещук показала, що її розчулило до сліз (відео)
30 червня, 11:19
Найбільше об'єктів відновили в Бучанському районі
Київщина після окупантів. Які об'єкти і де зараз відновлюють
26 липня, 12:59

Новини

На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
Атака безпілотників на Київщину: рашисти били по інфраструктурі (фото, відео)
Атака безпілотників на Київщину: рашисти били по інфраструктурі (фото, відео)
McDonald’s відновлює роботу ще кількох ресторанів у Києві: адреси
McDonald’s відновлює роботу ще кількох ресторанів у Києві: адреси
Окупанти обстріляли Київщину з дронів
Окупанти обстріляли Київщину з дронів
Бджоли врятували від російської міни. Поліція розповіла про диво на Київщині
Бджоли врятували від російської міни. Поліція розповіла про диво на Київщині
Під час масованої атаки РФ загинула співробітниця «Укртелекому»
Під час масованої атаки РФ загинула співробітниця «Укртелекому»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
93K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
88K
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
60K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН
47K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
31K
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН

Новини

На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту