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Нафтобаза, яка палає на Ростовщині шостий день, знову зазнала атаки дрона (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Нафтобаза, яка палає на Ростовщині шостий день, знову зазнала атаки дрона (відео)
фото: скріншот

Офіційної інформації про нову спробу атаки поки немає

Сьогодні зранку, 23 серпня, дрон знову атакував нафтобазу в Пролетарську Ростовської області РФ, пожежу на якій не можуть загасити ще з неділі. Про це пише Baza. 

За словами джерел телеграм-каналу, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько 5 ранку.  За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав. Офіційної інформації про нову спробу атаки поки немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. Наші воїни здійснили атаку на комбінат «Кавказ». За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. Також безпілотники атакували Ростовську область, унаслідок чого зафіксовано влучання в нафтобазу. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв. 

21 серпня, пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.

Вчора, 22 серпня, на атакованій українськими дронами нафтобазі у Пролетарську Ростовської області вибухнула ще одна цистерна з паливом.

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Теги: пожежа нафта росія дрон

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