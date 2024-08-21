Влада повідомила нові дані про стан повітря на Тернопільщині

У ДСНС повідомили, що о 14:40 пожежу на промисловому об’єкті Тернопільщині ліквідували

Фахівці протягом дня робили заміри якості повітря у різних мікрорайонах Тернополя та прилеглих селах

У Тернополі, в мікрорайоні «Новий Світ», зафіксовано збільшення концентрації хлору в повітрі. Це сталося після масштабної пожежі на промисловому об'єкті, спричиненої нічним російським ударом. За даними обласної військової адміністрації, показники, опрацьовані за період з 19:00 до 21:45 20 серпня, вказують на незначне збільшення концентрації хлору в повітрі.

Фахівці протягом дня проводили заміри якості повітря у різних мікрорайонах Тернополя та прилеглих селах. Наступний замір якості повітря заплановано на ранок 21 серпня.

Внаслідок нічного російського удару сталася масштабна пожежа на одному з промислових об’єктів у Тернополі. Через пожежу фахівці виявили перевищення рівня вмісту хлору від 4 до 10 разів на Тернопільщині.

Щоб мінімізувати шкоду від хімічно небезпечних речовин, місцева влада рекомендувала обмежити перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна й вентиляційні отвори в будинках, розвісити змочені водою простирадла або тканину на вікнах, уникати перебування біля водних об’єктів і пити велику кількість рідини.

Нагадаємо, що Атака на Тернопіль: центр контролю повідомив про рівень шкідливих речовин у повітрі.