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На Миколаївщині люди з битами напали на військовослужбовців ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Миколаївщині люди з битами напали на військовослужбовців ТЦК
Цивільні з битами й трубами пошкодили автомобіль та завдали ушкоджень солдату з групи оповіщення
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, є постраждалі серед військових та цивільних

У селі Бузьке Миколаївської області цивільні, озброєні битами й металевими трубами, напали на військовослужбовців ТЦК та СП. Як інформує «Главком», про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.

За даними військкомату, конфлікт стався, коли військовослужбовці разом із представником Національної поліції займалися оповіщенням.

Цивільні з битами й трубами пошкодили автомобіль та завдали ушкоджень солдату з групи оповіщення. Для самозахисту цей військовослужбовець вистрілив із зареєстрованого травматичного пістолета.

За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та з боку цивільних. На місці працюють правоохоронці.

У ТЦК нагадали, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, а також його рідним – карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

А в разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень – закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, у таких діях можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Нагадаємо, у Вінниці поліція встановлює обставини конфлікту громадян із ТЦК за участі близько 80 осіб. Військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби

Раніше ми писали, що у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командування Сухопутних військ.

Зазначається, що підтвердилися лише 33 випадки (14%). Внаслідок цього двох осіб відсторонено від виконання обов’язків, ще сім – притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 24 службових розслідування ще тривають.

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Теги: Миколаїв автомобіль розслідування поліція конфлікт

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