Чи зникне в Україні популяція колорадського жука? Ентомолог дав відповідь

Експерт поділився незвичайним біологічним методом боротьби з колорадським жуком

Улітку 2025 року ентомологи зафіксували, що в Україні зменшилася кількість колорадського жука. Фахівець Одеської випробувальної фітосанітарної лабораторії Держпродспоживслужби Євгеній Халаїм розповів, чи варто чекати на зникнення популяції колорадського жука в українських полях, пише «Главком» .

За словами Євгенія Халаїма, зменшення кількості колорадського жука цього року було одноразовим явищем, яке спостерігалося здебільшого в південних і центральних областях України. «Влітку тут спостерігалася доволі аномальна засуха і це викликало зниження чисельності шкідника. А місцями колорадський жук навіть майже зник», – пояснює ентомолог.

Проте для північних та західних регіонів країни ситуація була інакшою. На цих територіях влітку часто йшли дощі, тому не було сильної спеки, яка знищила б шкідників. Тож колорадський жук у цих областях залишився в тій же популяції.

Ентомолог також поділився порадою, як позбутися від колорадського жука на угіддях картоплі без шкоди, за допомогою інших комах. Цей метод експерт називає біологічним способом боротьби. За словами Євгенія Халаїма, у боротьбі з колорадським жуком може допомогти клоп. «Колорадський жук родом із Північної Америки, до нас його завезли десь у 60-х роках. Трішки пізніше після цього була спроба акліматизувати в нас його природного ворога з Північної Америки – клопа-периллюса (Perillus bioculatus), який харчується личинками колорадського жука», – розповів Євгеній Халаїм.

Фахівець лабораторії Держпродспоживслужби додає, що наразі вони не мають такої кількості клопа, щоби позбутися шкідника. До того ж цих клопів варто вирощувати в лабораторних умовах, що доволі складно.

Раніше «Главком» писав про те, що цього літа в Україні майже не було колорадського жука. Колорадський жук, відомий своєю здатністю завдавати значної шкоди посівам картоплі, цього року став майже непомітним. Ця ситуація викликала здивування в багатьох українців, адже зазвичай цей шкідник створює багато проблем.

Також повідомлялося про те, що в Дніпропетровській області та на півдні країни фіксували осередки сарани. Держпродспоживслужба попереджає: яйця комах зимуватимуть у ґрунті, а вже навесні можливе масове відродження личинок.

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області рекомендує аграріям уже цієї осені взяти під контроль поширення сарани.