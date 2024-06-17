Помірні дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 17 червня

Вночі у більшості західних та Вінницькій областях без опадів

Сьогодні у Києві вдень буде 23-25° тепла

У понеділок, 17 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, подекуди грози та помірні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У північно-східній частині місцями значні дощі; вночі у більшості західних та Вінницькій областях без опадів. Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на півдні 24-29°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 16-18°, вдень 23-25°.