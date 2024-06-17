Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Помірні дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 17 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Помірні дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 17 червня
Вночі у більшості західних та Вінницькій областях без опадів
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Сьогодні у Києві вдень буде 23-25° тепла

У понеділок, 17 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, подекуди грози та помірні дощі. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У північно-східній частині місцями значні дощі; вночі у більшості західних та Вінницькій областях без опадів. Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на півдні 24-29°.

Помірні дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 17 червня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Читайте також: 17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди свята Київщина Україна погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому інфляція залишається нижче прогнозів Нацбанку?
Інфляція в Україні. Все добре чи погано?
12 червня, 14:42
Верховна рада не розглядатиме законопроєкт щодо створення Військової поліції
Законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду: Стефанчук назвав причину
5 червня, 19:01
Раніше Кабмін запровадив умову щодо висновку ЛКК для отримання відстрочки, хоча закон про мобілізацію цього не вимагає
Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації
7 червня, 19:43
Радник прем'єр-міністра: Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит
Радник Шмигаля повідомив, скільки будуть тривати нинішні відключення електроенергії
16 травня, 15:43
Туреччина брала участь у пошука гвинтокрила президента Ірану
Туреччина розкрила нові деталі аварії гвинтокрила з Раїсі
21 травня, 09:20
Студенти і колеги називали Невинського Геній Антонович
Пішов на фронт добровольцем і зник безвісти. Згадаймо Євгена Невинського
22 травня, 09:00
Літак українських ВПС
Україна вперше вдарила по РФ із військового літака – Sky News
9 червня, 18:22
З Олафом Шольцом Володимир Зеленський говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь
Зеленський прибув до Німеччини для переговорів із Шольцом
11 червня, 00:21
Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му
РФ атакувала пожежну частину на Харківщині (фото)
12 червня, 10:38

Суспільство

Помірні дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 17 червня
Помірні дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 17 червня
Легендарний воєнний фотокореспондент: Через нехлюйство журналістів ворог отримує важливу інформацію
Легендарний воєнний фотокореспондент: Через нехлюйство журналістів ворог отримує важливу інформацію
17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Одеситка «злила» місця роздачі повісток: як її покарали
Одеситка «злила» місця роздачі повісток: як її покарали
Посередниця «продавала» ухилянтам жінок з інвалідністю і отримала покарання
Посередниця «продавала» ухилянтам жінок з інвалідністю і отримала покарання
Мобілізований волинянин кілька разів повертався з полігону додому: як його покарали
Мобілізований волинянин кілька разів повертався з полігону додому: як його покарали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного
78K
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
42K
Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
34K
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
13K
Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище
9174
Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua