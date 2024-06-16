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Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 16 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 16 червня
16 червня у південних, центральних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
фото: Наталія Порощук, «Главком»

16 червня на Київщині хмарно з проясненням

У неділю, 16 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями грози. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 

Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 16 червня фото 1

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

На Київщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.

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Теги: прогноз погоди свята Київщина Україна погода

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