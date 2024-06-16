Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 16 червня

16 червня у південних, центральних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

16 червня на Київщині хмарно з проясненням

У неділю, 16 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, місцями грози. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Україні, крім західних областей, дощі, місцями грози, у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у східних та південних областях 23-28°.

На Київщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.