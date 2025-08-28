«Ми ж не мос*алі». Заступник мера Хмельницького пояснив, навіщо місто почало будувати дорогий туалет на початку вторгнення

«У нас не прийнято справляти нужду під деревом». Ініціативою міських чиновників перейнялися правоохоронці

Троє осіб, у тому числі посадовці Хмельницької міської ради, отримали підозри у «туалетній» справі, пов’язаній із облаштуванням чергової громадської вбиральні в обласному центрі на початку вторгнення. «Главком» повідомляє нові подробиці цього розслідування у матеріалі «Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох».

Зокрема, редакції вдалося дізнатися прізвище посадовця, який ініціював встановлення модульної вбиральні у центральному парку Хмельницького на початку великої війни. 10 квітня 2022 року близько восьмої вечора заступник хмельницького міського голови Василь Новачок під час телефонної бесіди з тодішнім директором КП «Парки і сквери міста Хмельницького» Олександром Бондарчуком повідомив: на території парку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому необхідно поставити новий туалет. Підлеглий заступника мера узяв до виконання цю і довів вимогу відповідальній особі з його комунального підприємства готувати тендер.

Водночас, як стверджує слідство, у квітні того ж року (за місяць до появи тендеру) директор ТОВ «Світ розваг Хмельницький» вступив у злочинну змову із виконувачем обов'язків директора КП «Парки і сквери міста Хмельницького» і начальником відділу благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. Начебто між ними була домовленість про завищення очікуваної вартості модульної вбиральні під час тендеру і забезпечення перемоги саме ТОВ «Світ розваг Хмельницький».

9 травня 2022 року комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького» оголосило тендер із закупівлі модульної вбиральні очікуваною вартістю 570 тис. грн. Щоб забезпечити перемогу фірмі «Світ розваг Хмельницький» із пропозицією 550 тис. грн, замовнику довелося відсіяти чотирьох інших учасників, які заявили нижчу вартість. За оцінками правоохоронців, за модульну вбиральню комунальники переплатили підряднику 157,3 тис. грн.

Хмельницька обласна прокуратура, відповідаючи на запит «Главкома», зауважила: досудове розслідування триває і наразі зібрано достатньо доказів, що стали підставою для повідомлення трьом особам про підозру за ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Двом підозрюваних суди відправили під домашній арешт. Третьому фігуранту призначено особисте зобов’язання.

Джерело «Главкома» у правоохоронних органах запевнило: свіжий «туалетний» епізод – лише фрагмент цієї історії. Окремо слідство перевіряє освоєння коштів на інших об’єктах інфраструктури Хмельницького.

У коментарі «Главкому» заступник мера Василь Новачок наголосив, що навіть у перші місяці вторгнення переймався поточною роботою – прибиранням міста, теплом, водою, вивезенням сміття. «Так і про туалети в парку думав. Бо на відміну від москалів у нас не прийнято справляти нужду під парканом чи деревом, не такі ми люди – українці…», – додав посадовець.

Варто наголосити: станом на квітень 2022 року у хмельницькому парку імені Михайла Чекмана налічувалось кілька громадських вбиралень. Одна з них на території зоокуточка, дві – побудовані ще за радянських часів з вигрібною ямою, без водопостачання та не пристосовані для маломобільних груп населення.

Ще одна громадська вбиральня – це кабіна для осіб з інвалідністю; функціонує з червня 2017 року. У 2021 році у парку з’явився «дзеркальний» туалет на дві кабінки. За твердження місцевої влади, встановлення нової модульної вбиральні було пов’язано із запуском у травні 2022 року атракціону «Колесо огляду».