На трасі Київ-Одеса сталася масштабна ДТП, три смуги руху перекрито (фото)
Патрульні на місці події забезпечують рух шляхом реверсного регулювання
Сьогодні, 13 лютого, на 76 км автодороги М-05 Київ - Одеса, поблизу села Глушки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Білої Церкви.
За попередньою інформацією, відбулося зіткнення двох вантажних транспортних засобів.
«Три смуги руху в напрямку міста Одеса перекрито. Рух частково ускладнений. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі руху», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що патрульні на місці події забезпечують рух шляхом реверсного регулювання.
Нагадаємо, у Києві 41-річний керманич Volkswagen Passat, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину. Як повідомила поліція Києва, внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер та забоїв й була госпіталізована до лікарні.
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