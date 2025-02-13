На трасі Київ-Одеса сталася масштабна ДТП, три смуги руху перекрито (фото)

Патрульні на місці події забезпечують рух шляхом реверсного регулювання

Сьогодні, 13 лютого, на 76 км автодороги М-05 Київ - Одеса, поблизу села Глушки, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Білої Церкви.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення двох вантажних транспортних засобів.

«Три смуги руху в напрямку міста Одеса перекрито. Рух частково ускладнений. Об'їзд здійснюється по зустрічній смузі руху», – йдеться у повідомленні.

На 76 км автодороги М-05 Київ - Одеса, поблизу села Глушки, відбулося зіткнення двох вантажних транспортних засобів фото: gатрульна поліція Білої Церкви, Facebook

Повідомляється, що патрульні на місці події забезпечують рух шляхом реверсного регулювання.

Нагадаємо, у Києві 41-річний керманич Volkswagen Passat, рухаючись по дорозі, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі наїхав на 24-річну дівчину. Як повідомила поліція Києва, внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер та забоїв й була госпіталізована до лікарні.