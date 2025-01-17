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«Підписував все, що приносили». «Слуга народу» пояснив, які претензії були до попереднього голови КМВА Попка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Підписував все, що приносили». «Слуга народу» пояснив, які претензії були до попереднього голови КМВА Попка
Безгін: Ткаченко не буде, не дивлячись, підписувати все, що йому буде приносити команда Кличка
колаж: glavcom.ua

Нардеп Безгін пояснив логіку заміни керівництва Київської міської військової адміністрації

Ексголова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко був де-факто підпорядкований меру Києва та голові Київської державної міської адміністрації Віталію Кличку. Саме тому призначення на посаду голови КМВА Тимура Ткаченка є правильним, вважає нардеп від «Слуги народу» та один з близьких соратників віцепрем'єра Олексія Кулеби Віталій Безгін. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка». 

Нардеп є послідовним критиком Кличка і стану справ у Києві та очолює Тимчасову спеціальну комісію парламенту щодо розслідування функціонування місцевої влади Києва, яку мер вважає політичним інструментом для тиску на нього.  

«Вважаю, що призначення правильне і позитивне, тому що нам дійсно треба було здійснювати цю кадрову зміну. Сподіваюся, на відміну від попередника (генерала Сергія Попка), Ткаченко не буде, не дивлячись, підписувати все, що йому буде приносити команда Кличка», – заявив Безгін.

На його думку, перші кроки Ткаченка на посаді вже є правильними. Водночас, для його діяльності є і суттєва перешкода.

«Єдина, як мені здається, перепона, що буде заважати його діяльності, – це частково біполярна виконавча влада у Києві, де паралельно існують Київська міська військова адміністрація і Київська міська державна адміністрація. Важко сказати, на що Ткаченку вистачить повноважень, через управлінський хаос в системі влади Києва. Якби це була класична громада, то зрозуміло, що він би забрав на себе всі повноваження», – пояснив політик.

Безгін відмічає «політичні нападки», що вже почалися на Ткаченка через анонімні Telegram-канали, і припускає, що далі у Кличка будуть дотримуватися такої моделі поведінки: сам мер колишнього соратника не помічатиме, а «пити кров з суперника» буде оточення міського голови. 

«Тимур просто не має на це відповідати. Але якесь пожвавлення зі зміною голови КМВА точно буде, бо попередній голова військової адміністрації був де-факто підпорядкований Кличку», – підкреслив депутат. Водночас Безгін має великий скепсис щодо можливих спроб знову розмежувати посаду київського міського голови та голови КМДА.

Як повідомляв «Главком», 31 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. На його місце глава держави призначив Тимура Ткаченка, який був заступником Міністра розвитку громад та територій України.  

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Теги: Віталій Кличко Віталій Безгін влада президент Telegram розслідування громада депутат Київ Тимур Ткаченко

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