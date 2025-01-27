Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби
Будівництво колумбарної стіни на території Лісового кладовища розпочалось у 2019 році
фото: Національна поліція України, Facebook

Директор ритуальної служби під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі безпідставно перерахували приватній фірмі близько 900 тис. грн бюджетних коштів

Розтрата майже 900 тис. грн на будівництві колумбарної стіни на Лісовому кладовищі – у Києві судитимуть ексдиректора ритуальної служби та його заступника. Про це повідомила поліція Києва. 

Повідомляється, що поліцейські викрили незаконну оборудку двох керівників спеціалізованого комунального підприємства Київської міської ради. Обвинувальні акти стосовно експосадовців направлено до суду.

Слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили розтрату бюджетних коштів посадовцями спеціалізованого комунального підприємства виконавчого органу КМДА.

За даними слідства, у 2019 році на території Лісового кладовища розпочалось будівництво колумбарної стіни – місця захоронення урн з прахом після кремації. Директор ритуальної служби та його заступник, будучи замовниками, у ході складання проєктної документації внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості клінкерної цегли, а потім затвердили підрядній організації акт приймання виконаних будівельних робіт. Внаслідок їх дій приватній фірмі було безпідставно перераховано близько 900 тис. грн бюджетних коштів.

Тоді ж, обом фігурантам слідчі повідомили про підозру, зокрема ексдиректору ритуальної служби за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинені в особливо великих розмірах), а його заступнику – за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (Розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Будівництво колумбарної стіни на території Лісового кладовища розпочалось у 2019 році
Будівництво колумбарної стіни на території Лісового кладовища розпочалось у 2019 році
фото: Національна поліція України, Facebook

Наразі розслідування завершено, обвинувальні акти передано до суду. Санкція найбільшого покарання передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.   

Раніше повідомлялося, що колишній директор приватного товариства отримав підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі. Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) на будівництво колумбарної стіни.

Також Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівниці комунального підприємства, яка обіцяла за гроші допомогти з місцем для поховання на Південному кладовищі (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил.

Читайте також:

Теги: Київ корупція в Україні будівництво розслідування кладовище

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ранкова атака російських дронів у Києві: рятувальники повідомили деталі (фото)
Ранкова атака російських дронів у Києві: рятувальники повідомили деталі (фото)
1 сiчня, 13:33
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
15 сiчня, 08:17
Удар по Кривому Розі, підозра нардепу. Головне за 17 січня
Удар по Кривому Розі, підозра нардепу. Головне за 17 січня
17 сiчня, 21:00
Ігор та Роман Гринкевичі (на фото: зліва направо) поставили неякісний одяг ЗСУ
Справу Гринкевичів про постачання ЗСУ неякісного одягу передано до суду
16 сiчня, 15:01
Наразі чоловік перебуває під вартою
78-річного чоловіка засуджено на 10 років тюрми за вбивство дружини
21 сiчня, 02:02
Протести прихильників президента Південної Кореї поблизу суду
Прихильники президента Південної Кореї розгромили суд (відео)
19 сiчня, 09:14
Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна
У Дніпрі викрито підпільне онлайн-казино, яке належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача
19 сiчня, 17:43
Директор одного з департаментів ДП «Ліси України» ініціював закупівлю 2,5 тис. мобільних телефонів для потреб підпорядкованих підрозділів
Закупки за завищеними цінами. ДБР повідомило про підозру посадовцям ДП «Ліси України»
21 сiчня, 14:16
25 січня з 9:00 до 16:00 планується очищення зливосточної системи на ділянці від Майдану Незалежності
Рух Хрещатиком буде частково обмежено з 25 січня до 7 лютого
24 сiчня, 11:39

Новини

У Києві посадовиця закупила дорожню сіль невідповідної якості на 11 млн грн: справа вже в суді
У Києві посадовиця закупила дорожню сіль невідповідної якості на 11 млн грн: справа вже в суді
Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
Комунальники планують демонтувати незаконну рекламу на двох вулицях Києва
Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня
Адвокати заявили про незаконність підозри меру Ірпеня
У Києві чоловік обікрав двох підприємців, які вивантажували товар на ярмарку
У Києві чоловік обікрав двох підприємців, які вивантажували товар на ярмарку
Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби
Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби
$7 тис. за шлюб з жінкою-інвалідом. У Києві затримано «наречену» та її подругу-сваху 
$7 тис. за шлюб з жінкою-інвалідом. У Києві затримано «наречену» та її подругу-сваху 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
27K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
25K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
16K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
12K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь

Новини

Російський тренер Черчесов, який насміхався над казахською мовою, залишив посаду
Сьогодні, 13:40
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua