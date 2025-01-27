Розтрата на благоустрої Лісового кладовища. Перед судом постане ексдиректор ритуальної служби

Будівництво колумбарної стіни на території Лісового кладовища розпочалось у 2019 році

Директор ритуальної служби під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі безпідставно перерахували приватній фірмі близько 900 тис. грн бюджетних коштів

Розтрата майже 900 тис. грн на будівництві колумбарної стіни на Лісовому кладовищі – у Києві судитимуть ексдиректора ритуальної служби та його заступника. Про це повідомила поліція Києва.

Повідомляється, що поліцейські викрили незаконну оборудку двох керівників спеціалізованого комунального підприємства Київської міської ради. Обвинувальні акти стосовно експосадовців направлено до суду.

Слідчі Деснянського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили розтрату бюджетних коштів посадовцями спеціалізованого комунального підприємства виконавчого органу КМДА.

За даними слідства, у 2019 році на території Лісового кладовища розпочалось будівництво колумбарної стіни – місця захоронення урн з прахом після кремації. Директор ритуальної служби та його заступник, будучи замовниками, у ході складання проєктної документації внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості клінкерної цегли, а потім затвердили підрядній організації акт приймання виконаних будівельних робіт. Внаслідок їх дій приватній фірмі було безпідставно перераховано близько 900 тис. грн бюджетних коштів.

Тоді ж, обом фігурантам слідчі повідомили про підозру, зокрема ексдиректору ритуальної служби за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинені в особливо великих розмірах), а його заступнику – за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (Розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Будівництво колумбарної стіни на території Лісового кладовища розпочалось у 2019 році фото: Національна поліція України, Facebook

Наразі розслідування завершено, обвинувальні акти передано до суду. Санкція найбільшого покарання передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що колишній директор приватного товариства отримав підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі. Слідством встановлено, що директор приватного товариства наприкінці 2019 року уклав договір з Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (КМДА) на будівництво колумбарної стіни.

Також Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо працівниці комунального підприємства, яка обіцяла за гроші допомогти з місцем для поховання на Південному кладовищі (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік шукав місце для поховання родича. Йому повідомили, що кладовище є напівзакритим, тобто можливе лише підзахоронення до родинних могил.