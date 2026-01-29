Головна Київ Новини
На Київщині водолази дістали з озера вибухонебезпечний предмет

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині водолази дістали з озера вибухонебезпечний предмет
Водолази-сапери проводили пошукові роботи у ймовірному місці падіння російського безпілотника
Фахівці ДСНС підняли знахідку на поверхню для подальшого знищення у безпечному місці

На Київщині водолази-сапери ДСНС провели операцію зі знешкодження залишків ворожого озброєння. Під час обстеження акваторії одного з місцевих озер було виявлено небезпечний предмет із вмістом близько 1,5 кг вибухівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Водолази-сапери проводили пошукові роботи у ймовірному місці падіння російського безпілотника. Під час занурення на дні водойми виявили вибухонебезпечний предмет, що містив у собі близько 1,5 кг вибухівки.

Фахівці ДСНС підняли знахідку на поверхню для подальшого знищення у безпечному місці.

ДСНС нагадує, що уламки БпЛА та їхні бойові елементи залишаються смертельно небезпечними навіть після тривалого перебування у воді.

Підозрілі предмети категорично заборонено переміщувати або намагатися витягти на берег самостійно, також не можна розбирати чи знешкоджувати знахідки.

«Якщо ви помітили предмет, схожий на частину безпілотника чи снаряда, негайно телефонуйте за номером 101. Довірте справу професіоналам», – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу 27 грудня російська ракета влучила в озеро Тельбін на Березняках. Повідомляється, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але ракетне паливо і вибухові речовини, які могли потрапити у водойму, є токсичними та можуть бути шкідливим для водних біоресурсів.  

на території Бориспільського району вибухотехніки знайшли російський безпілотник. Під час обстеження вибухотехніки виявили бойову частину, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

