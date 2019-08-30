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    На Київщині за добу сталося дві ДТП за участю мопедів: є жертва (фото)

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    У Броварах скутер врізався у маршрутний автобус - На Київщині за добу сталося дві ДТП за участю мопедів: є жертва (фото)
    У Броварах скутер врізався у маршрутний автобус
    Фото: Нацполіція

    Смертельна ДТП сталася у Бородянському районі

    У четвер, 29 серпня, вночі у м. Бровари водій скутера Honda допустив зіткнення із автобусом, який рухався у попутному напрямку. В результаті 26-річного водія скутера та його пасажирку із черепно-мозковими травмами різного ступеня важкості доставлено до лікарні. Потерпілі їхали без шоломів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Водій та пасажири автобусу ушкоджень не зазнали.

    ДТП із трагічними наслідками сталася вчора пообіді в с. Мигалки Бородянського району. Там місцевий житель за кермом мопеда не надав перевагу в русі вантажівці, котра рухалася по головній дорозі. Відбулося зіткнення, внаслідок якого 51-річний водій мопеда від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці аварії.

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    На Київщині за добу сталося дві ДТП за участю мопедів: є жертва (фото)
    На Київщині за добу сталося дві ДТП за участю мопедів: є жертва (фото)

    Поліція Київщини вкотре наголошує на необхідності неухильного дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху. А також закликає водіїв малогабаритних транспортних засобів не нехтувати шоломами.

    Як повідомлялося, у ніч на 30 серпня на Броварському проспекті в Києві сталася смертельна аварія. Попередньо, вантажне авто збило чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

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