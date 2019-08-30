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    У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)

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    Тіло відкинуло на зустрічний пасажирський автобус - У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)
    Тіло відкинуло на зустрічний пасажирський автобус
    Фото: Інформатор

    Від отриманих травм пішохід помер на місці

    У п'ятницю, 30 серпня, на Броварському проспекті в Києві сталася смертельна аварія. Попередньо, вантажне авто збило чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

    ДТП сталася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, вантажна машина рухалася у напрямку станції метро «Чернігівська» і збила чоловіка, який перебігав проїжджу частину. Від удару тіло відкинуло на пасажирський автобус, який їхав у протилежному напрямку і розбило його лобове скло.

    Пішохід помер до приїзду «швидкої». А транспорт, який першим збив загиблого, зник з місця події, не дочекавшись поліції і медиків.

    Водій автобуса повідомив, що він не міг уникнути зіткнення з людиною, так як все сталося раптово і від удару об вантажний автомобіль тіло підлетіло дуже високо.

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    У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)
    У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)
    У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)
    У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)
    У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)
    У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Пізніше стало відомо, що правоохоронці розшукують автомобіль учасника аварії, який збив чоловіка. Це Mercedes з номерами АВ 8530 СТ або АВ 5797 ЄС.

    Особа загиблого поки не встановлена, свідки розповіли, що на вигляд йому близько 40 років.

    На місці працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група і медики. Деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, 29 серпня на вулиці Стеценка у Подільському районі Києва вантажівка збила велосипедиста.

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