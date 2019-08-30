У Києві вантажівка збила чоловіка і відкинула на автобус (фото, відео)



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Тіло відкинуло на зустрічний пасажирський автобус Фото: Інформатор

Від отриманих травм пішохід помер на місці

У п'ятницю, 30 серпня, на Броварському проспекті в Києві сталася смертельна аварія. Попередньо, вантажне авто збило чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

ДТП сталася близько 02:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, вантажна машина рухалася у напрямку станції метро «Чернігівська» і збила чоловіка, який перебігав проїжджу частину. Від удару тіло відкинуло на пасажирський автобус, який їхав у протилежному напрямку і розбило його лобове скло.

Пішохід помер до приїзду «швидкої». А транспорт, який першим збив загиблого, зник з місця події, не дочекавшись поліції і медиків.

Водій автобуса повідомив, що він не міг уникнути зіткнення з людиною, так як все сталося раптово і від удару об вантажний автомобіль тіло підлетіло дуже високо.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці розшукують автомобіль учасника аварії, який збив чоловіка. Це Mercedes з номерами АВ 8530 СТ або АВ 5797 ЄС.

Особа загиблого поки не встановлена, свідки розповіли, що на вигляд йому близько 40 років.

На місці працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група і медики. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, 29 серпня на вулиці Стеценка у Подільському районі Києва вантажівка збила велосипедиста.