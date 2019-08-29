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    У Києві водій Uber на великій швидкості в'їхав у тролейбус (фото, відео)

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    Після зіткнення автомобіль загорівся - У Києві водій Uber на великій швидкості в'їхав у тролейбус (фото, відео)
    Після зіткнення автомобіль загорівся
    Фото: Київ оперативний

    Водія таксі у важкому стані госпіталізувано

    Сьогодні, 29 серпня, за Північним мостом у напрямку Троєщини сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Renault служби таксі Uber і тролейбуса №31. 

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    За інформацією свідків, водій легковика просто на повному ходу в’їхав у задню частину тролейбуса. Від удару авто почало палати. Водія таксі у важкому стані госпіталізували. 

    Що саме стало причиною аварії, має з`ясувати слідчо-оперативна група, яка працює на місці ДТП.

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    У Києві водій Uber на великій швидкості в'їхав у тролейбус (фото, відео)
    У Києві водій Uber на великій швидкості в'їхав у тролейбус (фото, відео)
    У Києві водій Uber на великій швидкості в'їхав у тролейбус (фото, відео)
    У Києві водій Uber на великій швидкості в'їхав у тролейбус (фото, відео)
    У Києві водій Uber на великій швидкості в'їхав у тролейбус (фото, відео)

    Як повідомлялося, 28 серпня на перетині вулиці Володимирської і бульвару Тараса Шевченка в Києві сталася аварія між позашляховиком Mercedes GL 550 і легковим автомобілем Mercedes С 300.

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