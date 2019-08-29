У Києві водій Uber на великій швидкості в'їхав у тролейбус (фото, відео)



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Після зіткнення автомобіль загорівся Фото: Київ оперативний

Водія таксі у важкому стані госпіталізувано

Сьогодні, 29 серпня, за Північним мостом у напрямку Троєщини сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Renault служби таксі Uber і тролейбуса №31.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

За інформацією свідків, водій легковика просто на повному ходу в’їхав у задню частину тролейбуса. Від удару авто почало палати. Водія таксі у важкому стані госпіталізували.

Що саме стало причиною аварії, має з`ясувати слідчо-оперативна група, яка працює на місці ДТП.

Як повідомлялося, 28 серпня на перетині вулиці Володимирської і бульвару Тараса Шевченка в Києві сталася аварія між позашляховиком Mercedes GL 550 і легковим автомобілем Mercedes С 300.