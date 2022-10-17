В Одесі лунають вибухи: збито ворожий безпілотник

ЗСУ приземлили іранський Shahed

Удень 17 жовтня в Одесі пролунали вибухи. Як повідомив у соцмережах нардер Олексій Гончаренко, у місті працює протиповітряна оборона. Також, за його словами, є попередня інформація про прильот в Одесі. Деталей та офіційних коментарів наразі немає.

Тим часом речник начальника Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук повідомив, що збито іранський дрон-камікадзе Shahed.

Нагадаємо, за даними МВС, загалом за ранок 17 жовтня війська РФ запустили по Україні 42 дрони, з яких 36 було збито. Масована атака окупантів провалилася.

Як відомо, сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку.

Тим часом представник іранського МЗС Насер Канаані заявив: інформація про військову підтримку кремлівського режиму нібито має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Іран намагеється зняти з себе будь-яку відповідальність за теракти проти України.

До слова, українці у соцмережах висловлюють своє обурення через сьогоднішню атаку Росії по Києву іранськими дронами-камікадзе. Люди закликають розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який надає зброї державі-аресорці.

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.