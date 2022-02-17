У США Tesla «атакувала» поліцейський автомобіль (відео)

Електромобіль Tesla на автопілоті врізалася в автомобіль американських поліцейських

На кадрах, знятих з відеореєстратора патрульного автомобіля в США, зафіксували момент серйозної аварії за участі Tesla. Електрокар врізався в поліцейське авто, яке дивом не збило співробітників поліції.

За даними місцевої поліції, Tesla пересувалася правим рядом шосе з увімкненим автопілотом. Електромобіль не помітив припаркований патрульний Dodge Charger із включеними проблисковими маячками.

Через сильний удар службовий автомобіль відкинуло у бік офіцерів, що чергували на узбіччі. В останній момент один із поліцейських почув звук зіткнення та встиг врятувати свого колегу від наїзду машини.

Виявилося, що за кермом електрокара знаходився місцевий житель на ім'я Деваїндер Голі, який під час події дивився фільм на мультимедійній системі. Поліцейські заарештували водія за неуважне керування.

Електромобілі Tesla досить часто потрапляють у халепу. Наприклад, у серпні з’явилося відео, як електромобіль знищив гараж пенсіонера. А у липні у мережі оприлюднили видовищні фотографії, як найпотужніша Model S спалахнула під час руху.

За прогнозами експертів, електромобілі і далі стикатимуться з проблемою самозаймання. Чому у майбутньому це відбуватиметься ще частіше, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.