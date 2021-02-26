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    На Київщині зникли безвісти двоє дітей (фото)

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    Розшукуються Христина і Віктор Герасименки - На Київщині зникли безвісти двоє дітей (фото)
    Розшукуються Христина і Віктор Герасименки
    Фото: Київ оперативний

    Брат із сестрою пішли з дому 24 лютого та зникли

    Бориспільське районне управління поліції розшукує двох дітей – рідних сестру і брата – Христину Герасименко, 14 років, і Віктора Герасименка, 12 років. Про це повідомляють правоохоронці.

    Діти 24 лютого близько 13:00 залишили місце проживання по вул. Соборності с. Рогозів Бориспільської територіальної громади і наразі їх місцезнаходження невідоме. На зв'язок з рідними не виходять. Є ймовірність, що діти перебувають у Києві.

    Прикмети Христини: на вигляд 14 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся темне середньої довжини, обличчя кругле, очі блакитні. На шиї з правого боку три родимки.

    Була одягнена: довга темно-зелена куртка з білим написом на спині, джинси чорного кольору, чорні кросівки. З собою має наплічник бірюзового кольору.

    Прикмети Віктора: на вигляд 12 років, зріст 160 см, худорлявої статури, темне волосся, обличчя овальне, над верхньою губою родимка, очі зелено-карі.

    Був одягнений: чорні штани, жовті кросівки, куртка червоного кольору з чорними смужками, шапка білого кольору з балабоном.

    «При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дітей телефонувати за номером спецлінії поліції «102», - просять поліцейські.

    Нагадаємо, київські поліцейські просять небайдужих громадян допомогти розшукати 16-річну Терезу Кондик, що зникла на початку грудня 2020 року.

    Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

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    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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