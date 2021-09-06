США вимагають звільнення білоруських опозиціонерів Колесникової і Знака

Опозиціонерів Колесникову і Знака засудили до 11 і 10 років ув'язнення відповідно

Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив багаторічні вироки білоруським опозиціонерам Марії Колесниковій та Максиму Знаку. Відповідну заяву оприлюднили американські ЗМІ.

«США засуджують політично вмотивоване і ганебне засудження білоруських опозиційних діячів Марії Колесникової та Максима Знака. На жаль, ці вироки є ще одним доказом того, що режим тотально нехтує правами людини і фундаментальними свободами», - заявив Блінкен.

Він нагадав, що повага до прав і свобод людини, у тому числі права на неупереджений справедливий суд, є частиною міжнародних зобов’язань Білорусі.

«Ми разом з іншими країнами-партнерами підтримуємо прагнення народу Білорусі до демократичного, процвітаючого майбутнього у вільній, незалежній країні. Повторюємо наш заклик припинити репресії проти білоруського народу за те, що громадяни реалізовують свої права - як всередині країни, та і за її межами, та закликаємо негайно і безумовно звільнити усіх політв’язнів, у тому числі Колесникову і Знака. Ще раз підкреслюємо заклик до білоруської влади почати справжній діалог з демократичною опозицією і членами громадянського суспільства, що приведе до вільних і чесних виборів з міжнародним спостереженням», - заявив держсекретар США.

Раніше влада Євросоюзу зажадала від Білорусі негайно звільнити опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака.

Нагадаємо, 4 серпня в Мінську розпочався закритий процес над Марією Колесниковою і Максимом Знаком. Сьогодні, 6 вересня, білоруський суд визнав Колесникову і Знака винними за всіма інкримінованими їм обвинуваченнями. Суд дав Колесниковій 11 років колонії загального режиму, Знаку – 10 років колонії посиленого режиму.

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