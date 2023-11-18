На Київщині працює ППО

В області оголошено повітряну тривогу

У Київській області ввечері 18 листопада зафіксовано рух ворожих безпілотників. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Повідомляється, що в регіоні працює ППО.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – йдеться в повідомленні.

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В Україні триває повітряна тривога. Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто пройти в укриття.