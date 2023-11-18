Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Київщині працює ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Київщині працює ППО
фото ілюстративне

В області оголошено повітряну тривогу

У Київській області ввечері 18 листопада зафіксовано рух ворожих безпілотників. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Повідомляється, що в регіоні працює ППО.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – йдеться в повідомленні.

В Україні триває повітряна тривога. Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:

На Київщині працює ППО фото 1

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто пройти в укриття. 

Теги: укриття тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Румунія встановила систему боротьби з дронами на кордоні з Україною
Румунія встановила систему боротьби з дронами на кордоні з Україною
26 жовтня, 23:09
В Україні було оголошено повітряну тривогу
В Україні було оголошено повітряну тривогу
31 жовтня, 23:28
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
На Одещині пролунали вибухи
10 листопада, 23:20
У працівників не було шансу встигнути добігти до укриття
Атака на Харківщину: з'явилися фото наслідків
22 жовтня, 02:35
На Хмельниччині працювала ППО
На світанку РФ атакувала Хмельниччину: деталі від влади
23 жовтня, 06:38
Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна
Ракетна атака на Київщину: пошкоджено 18 будинків та приватне підприємство
11 листопада, 17:44
Вибух у Харкові не пов'язаний із ворожою атакою
У Харкові пролунав потужний вибух, повітряна тривога не оголошувалася
12 листопада, 09:59
В Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
В Україні була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
16 листопада, 08:21
Повітряна тривога тривала близько 50 хвилин
Повітряна тривога тривала близько 50 хвилин
Сьогодні, 05:03

Події в Україні

На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
Кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд
Кількість знищених окупантів у листопаді може побити рекорд
Снайпер СБУ знищив орка і встановив світовий рекорд
Снайпер СБУ знищив орка і встановив світовий рекорд
Чоловік, якого з вулиці забрали до військкомату, відмовився служити: як його покарали
Чоловік, якого з вулиці забрали до військкомату, відмовився служити: як його покарали
Зеленський попередив українців про небезпеку напередодні зими
Зеленський попередив українців про небезпеку напередодні зими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
20K
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
17K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
13K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача
9303
Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського
7798
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву

Новини

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Сьогодні, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими
Вчора, 20:29
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Вчора, 11:12

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту