На Київщині працює ППО
В області оголошено повітряну тривогу
У Київській області ввечері 18 листопада зафіксовано рух ворожих безпілотників. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Повідомляється, що в регіоні працює ППО.
«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – йдеться в повідомленні.
В Україні триває повітряна тривога. Станом на момент публікації карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто пройти в укриття.
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