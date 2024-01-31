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На Київщині відбудуться масштабні військові навчання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Київщині відбудуться масштабні військові навчання
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, навчання триватимуть цілодобово
фото з відкритих джерел

Навчання пройдуть на північно-західних околицях Києва у Бучанському районі

На околицях Києва в період з 1 по 3 лютого пройдуть масштабні військові навчання. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За даними відомства, навчання пройдуть на північно-західних околицях Києва у Бучанському районі. За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі.

Так, з 1 по 3 лютого у будь-який час можуть лунати гучні звуки.

«Зберігайте спокій. Слідкуйте уважно за сигналами повітряних тривог. За оголошення небезпеки – не ігноруйте, будьте в укриттях», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, народні депутати хочуть створити тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради щодо функціонування Києва під час воєнного стану.

До слова, за 2023 рік з бюджету Києва на потреби Збройних сил України спрямували майже 7 млн грн. Місцева влада заявила, що це становить 10% міської скарбниці та є найбільшим показником серед усіх українських міст.

Теги: Київ Київщина військові навчання

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