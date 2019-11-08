На Подолі з’явився мурал, створений під егідою ООН (фото)



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Мурал з'явився на будинку на вулиці Ярославській Фото: Вероніка Луцька

Мурал покликаний привернути увагу до проблеми безгромадянства

У Києві на Подолі відкрився новий мурал «Маленький громадянин», на якому зображена дитина, що тримає намальований український паспорт.

Новий мурал з’явився на вулиці Ярославській.

Його створено на замовлення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в рамках програми з подолання безгромадянства в Україні. Цього листопада кампанії #IBelong (#ЯІсную) виповнилося п’ять років.

Створила мурал художниця Катерина Рудакова, саме її ескіз переміг у конкурсі УВКБ ООН. «Два роки тому я прочитала у Facebook історію про шестирічного хлопчика з Криму, який намалював собі український паспорт. Мене дуже вразила ця історія: така маленька людина вже має ідею своєї приналежності», – розповідає вона. Згодом саме ця історія стала основним сюжетом муралу.

Нагадаємо, дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців свідчать, що в Україні проживають понад 35 тисяч осіб без громадянства. Крім того, Україна має найбільші цифри в Європі щодо людей, які перебувають під ризиком безгромадянства.

Як повідомлялося, нещодавно на багатоповерховому будинку біля Дарницької площі в Києві замалювали мурал американського художника.

Стінопис на будинку за адресою Харківське шосе, 2А створив у 2016 році художник з Маямі Ернесто Маранже (Maranje) на запрошення Гео Лероса. Цей мурал створювали в рамках його проєкту Art United Us.

2016 року Ернесто також створив у схожому стилі два мурали на проспектах Бажана та Лесі Українки.

Згодом стало відомо, що замість знищеного муралу на багатоповерховому будинку біля Дарницької площі буде встановлено величезний рекламний банер.



