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На столичній Оболоні п’яний водій збив пішохода і втік: поліція повідомила про хід справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На столичній Оболоні п’яний водій збив пішохода і втік: поліція повідомила про хід справи
Наїзд на пішохода стався у грудні минулого року у районі станції метро «Мінська»
фото: Національна поліція України/Facebook

51-річний керманич автомобіля Chery Tiggo наїхав на 20-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході та втік з місця події

В Оболонському районі Києва п'яний водій збив дівчину-пішохода та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Чоловіку повідомили про підозру та скерували до суду обвинувальний акт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

У поліції нагадали, що дорожньо-транспортна пригода сталася у грудні минулого року на проспекті Оболонському у Києві. 51-річний керманич автомобіля Chery Tiggo наїхав на 20-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході та втік з місця події. Внаслідок автопригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

Тоді поліцейські встановили напрямок руху автомобіля та затримали порушника у Подільському районі столиці.

Слідчі відділу розслідування ДТП главку поліції Києва встановили, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад «Драгер» показав 2,85 проміле.

Судячи з фото, наданого поліцією, наїзд на пішохода стався у районі станції метро «Мінська». 

Поліцейські затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

В ході досудового розслідування, слідчі оголосили затриманому про ще одну підозру, за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці.

Наразі поліцейські зібрали усі докази провини водія та скерували обвинувальний акт щодо нього до суду.

Нагадаємо, під час патрулювання в Святошинському районі Києва патрульні поліцейські виявили автомобіль Honda, водійка якого рухалася вулицею в період дії комендантської години.  Повідомляється, що правоохоронці зупинили транспортний засіб та, спілкуючись з керманичкою, виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння.

До слова, найбільше нетверезих водіїв у 2024 році зафіксували на Дніпропетровщині – 8 745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ – 8 176 протоколів та Одещина – 7 073 протоколи. Натомість найменше протоколів за водіння у нетверезому стані складено на Черкащині – 720, Тернопільщині – 816 та Франківщині – 880.

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Теги: поліція ДТП Київ

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