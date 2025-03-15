У Києві 15-16 березня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У суботу ярмарки відбудуться у семи районах столиці
Цими вихідними, 15–16 березня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
15 березня (субота) в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
- Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
16 березня (неділя) в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Нагадаємо, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка. За словами експерта, яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит.
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