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У Києві 15-16 березня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві 15-16 березня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У неділю ярмарки відбудуться у п'яти районах столиці
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

У суботу ярмарки відбудуться у семи районах столиці

Цими вихідними, 15–16 березня в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА. 

15 березня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
    Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

16 березня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка. За словами експерта, яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит.

Теги: Київ ярмарок продукти їжа ринок

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