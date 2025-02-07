Українська телеведуча розповіла, що втратила роботу у Швеції через депресію

Ірина Литвин-Комаровська розповіла, що три тижні безрезультатно чекала діагнозу від лікаря



Ірина Литвин-Комаровська, відома українська ведуча, колишня співробітниця ТРК «Ера» та програми «Спорт-репортер» на Новому каналі, через повномасштабну війну, розпочату росіянами, емігрувала з України до Швеції. У чужій країні українка влаштувалася працювати прибиральницею, та згодом захворіла на депресію і втратила роботу. Про це жінка розповіла у соцмережі Facebook.

За словами Литвин-Комаровсьої, тепер вона має підписати документ, де погоджується, що її звільняють, оскільки не виходила на роботу три тижні без поважної причини. Хоча українка розраховувала, що лікар поставить їй діагноз і вона передасть довідку своїй керівниці. Проте цього не сталося: лікар захворів, а жінку звільнили.

«О 8.30 у мене мав бути візит до лікаря. А точніше він мав зателефонувати мені в цей час. Так, друзі, тут лікарі можуть ставити діагноз, поговоривши з пацієнтом телефоном. Живе спілкування, поміряти тиск, пульс, оцінити стан шкіри, взяти аналіз крові… це зайве. Я весь ранок сподівалася, що нарешті лікар прояснить мені, що зі мною і напише хоч якесь заключення для роботодавця. Я чекала на цей дзвінок майже три тижні», – розповіла жінка.

Однак, за словами журналістки, лікар їй так і не зателефонував, а згодом жінці повідомили, що лікар теж захворів і тепер сеанс відбудеться у інший час з іншим спеціалістом. Але на цьому неприємності для українки не закінчилися – у цей момент бос і повідомила, що компанія більше не може чекати одужання працівниці і вимушена її звільнити.

«Я не звинувачую компанію, в них є правила, вони і так довго йшли мені на зустріч і чекали заключення лікаря Мені дуже шкода себе – пишу чесно. Якби я жила тут на соціальні виплати, може було б не так прикро, але я працювала тут майже весь час, робила все відповідально, сплачувала податки на рівні з усіма... Я дуже зла, засмучена і ображена», – написала Литвин-Комаровська.

Вона нагадала, що одна із 17 глобальних цілей ООН до 2030 року – це забезпечення доступу всіх до отримання медичної допомоги. Тож, на думку українки, Швеції «є над чим працювати».

скриншот допису Ірини Литвин-Комаровської

Раніше Ірина Литвин-Комаровська розповіла, що її давно пригнічує все навколо і вона ненавидить себе кожного дня.

«Якщо Ви мене не впізнали на цьому фото - це ОК, я сама себе вже майже не пізнаю в дзеркалі. Все відбувається дуже швидко. Після нового року я вийшла на роботу, пропрацювала тиждень і "здалась". Наступний тиждень я весь пролежала вдома, підводячись з дивана кілька разів на день для походу до туалету і як буде далі, я не знаю… Сил немає зовсім. І це не метафора, а реальний факт, ноги і руки наче з вати. Я не розумію, що зі мною. Я думаю, що взнаки дався стрес, довгий і безконечний стрес від того, що кожного дня я ненавиджу себе, що вже ледь розгинаюсь від важкої фізичної робити за копійки, яких вистачає просто вижити. Я усвідомлюю, що пишу на емоціях, скоріше від відчаю, але хочу поділитися з Вами, бо коли починала блог, обіцяла бути відвертою Мене пригнічує тут все. Ось маленький епізод з життя. Я замовила з України цукерки з нашою символікою і майже місяць кожному з моїх постійних клієнтів залишала після прибирання цукерку і записку, що це маленький сувенір їм з України. Прийшло Різдво! Всі всім тут дарують подарунки, знаєте скільки з моїх постійних клієнтів зробили мені подарунок до Різдва - аж 1(!) з 16-ти. Єдине, що мене тут тримає, це те, що мені немає куди повертатися (будинок в Ірпені вщент зруйновано) і мої стосунки, які зараз проходять тест на існування. Я знаю, що українці ніколи не здаються, але я всього лише маленька жінка з дитиною, яка втратила все і яка намагається, як може, але сил забракло», – написала Ірина Литвин-Комаровська 18 січня.

фото: Iryna Lytvyn-Komarovska, Facebook

У наступному пості від 21 січня вона розповіла, що за тиждень схудла на кілька кілограмів.

«Я консультувалася зі спеціалістами з України і вони констатували в мене тотальне вигорання і депресію В Швеції мені не вдалося потрапити до лікаря, тому офіційної причини, чому я не можу прийти на роботу, у мене немає, тому чим все це обернеться для мене в майбутньому – подивимось», – написала українка.

25 січня жінка розповіла, що за допомогою 16-річної доньки їй вдалося дістатися до лікарні до приймального відділення для пацієнтів, які страждають на психічні і ментальні проблеми.

«Зустріч тривала більше години і найголовніше лікарку цікавило, чи не намагалася я собі зашкодити фізично, в такому разі мене б госпіталізували. Звичайно, що думки в такому стані бувають різні, але в мене є дочка, яка в разі чого залишиться зовсім сама в чужій країні, тому материнський інстинкт перемагає», – написала Литвин-Комаровська. Після чого лікарка, за словами жінки, сказала, що у пацієнтки тотальне виснаження, виписала рецепти на сильні заспокійливі, седативні та гіпнотичні препарати.

фото: Iryna Lytvyn-Komarovska, Facebook

Жінка також повідомила, що її дописи викликали шок у її колишнього чоловіка і тепер він поряд і підтримує її.

«Він поряд і підтримує мене. Це були дуже складні три тижні мого життя, але він робив все, що міг, щоб допомогти мені впоратися… і перш за все з самою собою. У нас звичайно є проблема у катастрофічно різному менталітеті. Ми, українці, в критичний момент дуже емоційні і говоримо іноді більше, ніж потрібно. Шведи навпаки - в критичних ситуаціях замикаються, в них прояв емоцій – це «дурний тон» » і така поведінка зовсім не викликає поваги у суспільстві. А тим паче проявляти емоції у соцмережах. Це взагалі за межами їх розуміння. Тому мої дописи викликали у нього шок, а ті коменти, що він прочитав «про себе», призвели його до шоку в квадраті. Це я до того, що останнє, що я робила б, щоб «привернути його увагу» до себе – це писала б щось у соцмережах», – написала Ірина Литвин-Комаровська.

Також відомо, що у журналістки Ірини Литвин-Комаровської є сестра-близнючка Тетяна Литвин. Вона повідомила, що разом із сестрою вони опинилися у Європі під час повномасштабного вторгнення росіян. Та згодом Тетяна повернулася в Україну, а Ірина лишилася у Європі, бо її будинок в Ірпені згорів вщент.

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