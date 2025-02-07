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Українська телеведуча розповіла, що втратила роботу у Швеції через депресію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Жінка не може повернутися в Україну, бо її будинок в Ірпені згорів вщент
фото: Iryna Lytvyn-Komarovska, Facebook

Ірина Литвин-Комаровська розповіла, що три тижні безрезультатно чекала діагнозу від лікаря
 

Ірина Литвин-Комаровська, відома українська ведуча, колишня співробітниця ТРК «Ера» та програми «Спорт-репортер» на Новому каналі, через повномасштабну війну, розпочату росіянами, емігрувала з України до Швеції. У чужій країні українка влаштувалася працювати прибиральницею, та згодом  захворіла на депресію і втратила роботу. Про це жінка розповіла у соцмережі Facebook.

За словами Литвин-Комаровсьої, тепер вона має підписати документ, де погоджується, що її звільняють, оскільки не виходила на роботу три тижні без поважної причини. Хоча українка розраховувала, що лікар поставить їй діагноз і вона передасть довідку своїй керівниці. Проте цього не сталося: лікар захворів, а жінку звільнили.

«О 8.30 у мене мав бути візит до лікаря. А точніше він мав зателефонувати мені в цей час. Так, друзі, тут лікарі можуть ставити діагноз, поговоривши з пацієнтом телефоном. Живе спілкування, поміряти тиск, пульс, оцінити стан шкіри, взяти аналіз крові… це зайве. Я весь ранок сподівалася, що нарешті лікар прояснить мені, що зі мною і напише хоч якесь заключення для роботодавця. Я чекала на цей дзвінок майже три тижні», – розповіла жінка.

Однак, за словами журналістки, лікар їй так і не зателефонував, а згодом жінці повідомили, що лікар теж захворів і тепер сеанс відбудеться у інший час з іншим спеціалістом. Але на цьому неприємності для українки не закінчилися – у цей момент бос і повідомила, що компанія більше не може чекати одужання працівниці і вимушена її звільнити. 

«Я не звинувачую компанію, в них є правила, вони і так довго йшли мені на зустріч і чекали заключення лікаря Мені дуже шкода себе – пишу чесно. Якби я жила тут на соціальні виплати, може було б не так прикро, але я працювала тут майже весь час, робила все відповідально, сплачувала податки на рівні з усіма... Я дуже зла, засмучена і ображена», – написала Литвин-Комаровська. 

Вона нагадала, що одна із 17 глобальних цілей ООН до 2030 року – це забезпечення доступу всіх до отримання медичної допомоги. Тож, на думку українки, Швеції «є над чим працювати».  

Українська телеведуча розповіла, що втратила роботу у Швеції через депресію фото 1
скриншот допису Ірини Литвин-Комаровської

Раніше Ірина Литвин-Комаровська розповіла, що її давно пригнічує все навколо і вона ненавидить себе кожного дня.

«Якщо Ви мене не впізнали на цьому фото - це ОК, я сама себе вже майже не пізнаю в дзеркалі. Все відбувається дуже швидко. Після нового року я вийшла на роботу, пропрацювала тиждень і "здалась". Наступний тиждень я весь пролежала вдома, підводячись з дивана кілька разів на день для походу до туалету і як буде далі, я не знаю… Сил немає зовсім. І це не метафора, а реальний факт, ноги і руки наче з вати. Я не розумію, що зі мною. Я думаю, що взнаки дався стрес, довгий і безконечний стрес від того, що кожного дня я ненавиджу себе, що вже ледь розгинаюсь від важкої фізичної робити за копійки, яких вистачає просто вижити. Я усвідомлюю, що пишу на емоціях, скоріше від відчаю, але хочу поділитися з Вами, бо коли починала блог, обіцяла бути відвертою Мене пригнічує тут все. Ось маленький епізод з життя. Я замовила з України цукерки з нашою символікою і майже місяць кожному з моїх постійних клієнтів залишала після прибирання цукерку і записку, що це маленький сувенір їм з України. Прийшло Різдво! Всі всім тут дарують подарунки, знаєте скільки з моїх постійних клієнтів зробили мені подарунок до Різдва - аж 1(!) з 16-ти. Єдине, що мене тут тримає, це те, що мені немає куди повертатися (будинок в Ірпені вщент зруйновано) і мої стосунки, які зараз проходять тест на існування. Я знаю, що українці ніколи не здаються, але я всього лише маленька жінка з дитиною, яка втратила все і яка намагається, як може, але сил забракло», – написала Ірина Литвин-Комаровська 18 січня.

Українська телеведуча розповіла, що втратила роботу у Швеції через депресію фото 2
фото: Iryna Lytvyn-Komarovska, Facebook

У наступному пості від 21 січня вона розповіла, що за тиждень схудла на кілька кілограмів.

«Я консультувалася зі спеціалістами з України і вони констатували в мене тотальне вигорання і депресію В Швеції мені не вдалося потрапити до лікаря, тому офіційної причини, чому я не можу прийти на роботу, у мене немає, тому чим все це обернеться для мене в майбутньому – подивимось», – написала українка. 

25 січня жінка розповіла, що за допомогою 16-річної доньки їй вдалося дістатися до лікарні до приймального відділення для пацієнтів, які страждають на психічні і ментальні проблеми. 

«Зустріч тривала більше години і найголовніше лікарку цікавило, чи не намагалася я собі зашкодити фізично, в такому разі мене б госпіталізували. Звичайно, що думки в такому стані бувають різні, але в мене є дочка, яка в разі чого залишиться зовсім сама в чужій країні, тому материнський інстинкт перемагає», – написала Литвин-Комаровська. Після чого лікарка, за словами жінки, сказала, що у пацієнтки тотальне виснаження, виписала рецепти на сильні заспокійливі, седативні та гіпнотичні препарати.

Українська телеведуча розповіла, що втратила роботу у Швеції через депресію фото 3
фото: Iryna Lytvyn-Komarovska, Facebook

Жінка також повідомила, що її дописи викликали шок у її колишнього чоловіка і тепер він поряд і підтримує її.

«Він поряд і підтримує мене. Це були дуже складні три тижні мого життя, але він робив все, що міг, щоб допомогти мені впоратися… і перш за все з самою собою. У нас звичайно є проблема у катастрофічно різному менталітеті. Ми, українці, в критичний момент дуже емоційні і говоримо іноді більше, ніж потрібно. Шведи навпаки - в критичних ситуаціях замикаються, в них прояв емоцій – це «дурний тон» » і така поведінка зовсім не викликає поваги у суспільстві. А тим паче проявляти емоції у соцмережах. Це взагалі за межами їх розуміння. Тому мої дописи викликали у нього шок, а ті коменти, що він прочитав «про себе», призвели його до шоку в квадраті. Це я до того, що останнє, що я робила б, щоб «привернути його увагу» до себе – це писала б щось у соцмережах», – написала Ірина Литвин-Комаровська.

Також відомо, що у журналістки Ірини Литвин-Комаровської є сестра-близнючка Тетяна Литвин. Вона повідомила, що разом із сестрою вони опинилися у Європі під час повномасштабного вторгнення росіян. Та згодом Тетяна повернулася в Україну, а Ірина лишилася у Європі, бо її будинок в Ірпені згорів вщент. 

Нагадаємо, більшість людей час від часу стикаються із відчуттям професійного вигорання. А під час війни це почуття виникає все частіше, через постійну емоційну напруженість. Кандидатка психологічних наук Ольга Кухарук дала поради, як українцям в умовах війни, зберегти внутрішні сили, звільнитись від нав’язливих негативних думок, відчуття провини чи сорому. Психологиня зазначила, що вигорання поширене в середовищі людей, які мають роботу з високим ризиком. Однак сьогодні говорити про вигорання без контексту війни недоречно.

До слова, колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер пройшов клінічне лікування через діагноз «емоційне вигорання». Про це повідомив адвокат Шредера у відповідь на запит німецького агентства DPA. Скасування Шредером через хворобу його участі у роботі парламентської комісії Шверина з розслідування будівництва газопроводу «Північний потік-2» в середині січня нещодавно підживило спекуляції щодо стану його здоров'я.

Теги: соцмережі стрес українка діагноз правила жінка телефон лікар податки

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