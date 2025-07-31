До Дня Незалежності окремі категорії киян отримають матеріальну допомогу

У разі смерті особи, якій не було вчасно виплачено допомогу, кошти може отримати член її родини відповідно до чинного порядку

Допомогу нарахують один раз, навіть якщо людина належить до кількох категорій

До 34-ї річниці Незалежності України окремі категорії киян отримають одноразову адресну матеріальну допомогу. Відповідне рішення ухвалено на підставі міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025–2027 роки. Про це повідомляє заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує «Главком».

Зазначається, що допомога надається з метою соціального захисту найбільш вразливих категорій населення, зокрема осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, що отримують соціальну допомогу, дітей-сиріт, Праведників Бабиного Яру, ветеранів та інших.

Категорії та розміри виплат:

1 000 грн отримають особи з інвалідністю I групи, діти з інвалідністю, особи, які доглядають тяжкохворих дітей, діти-сироти, Праведники Бабиного Яру, реабілітовані репресовані особи та їхні сім’ї, батьки й родичі загиблих строковиків тощо;

700 грн нараховуються іншим категоріям осіб з інвалідністю, дітям померлих годувальників та іншим, згідно з вимогами законодавства;

500 грн отримають малозабезпечені кияни, що перебувають на соціальному забезпеченні, доглядальники осіб з психічними розладами, пенсіонери, які не набули права на пенсію, тощо.

Виплати здійснюватимуться:

через банківські рахунки;

за місцем проживання через уповноважені організації;

на карткові рахунки власників «Картки киянина».

Допомогу нарахують один раз, навіть якщо людина належить до кількох категорій – у більшому розмірі. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги.

У разі смерті особи, якій не було вчасно виплачено допомогу, кошти може отримати член її родини відповідно до чинного порядку.

Нагадаємо, військові та цивільні українці, які повернулися з полону, мають право на безоплатні послуги в центрах реабілітації та медичних закладах, а їхні рідні можуть отримувати таку допомогу як під час перебування близьких у полоні, так і після їхнього повернення. Шоб отримати соціальну допомогу, людина може звернутися самостійно до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, організацій, які надають таку допомогу або центрів надання адмінпослуг.