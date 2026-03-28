Стрілянина в Одесі: з'явилися кадри з бодікамер патрульних, які затримали озброєного чоловіка

Сьогодні, 28 березня, в Одесі правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину та здійснив підрив запалу гранати на вулиці біля орендованого житла. Національна поліція України показала записи з бодікамер патрульних, які затримали зловмисника, пише «Главком».

Як повідомляють у поліції, спочатку надійшов виклик про підозрілу особу. На місці з’ясувалося, що чоловік є військовослужбовцем, який перебував у відпустці та мав при собі зброю.

За попередніми даними, він здійснив постріл у повітря зі стартового пістолета, а також підірвав запал гранати.

До операції були залучені екіпажі поліції, спецпризначенці КОРДу, а також співробітники батальйону поліції особливого призначення та інші служби.

Ситуацію вдалося взяти під контроль завдяки злагодженим і професійним діям підрозділів. Наразі обставини інциденту встановлюють слідчі. Зброю вилучено та направлено на експертизу.

«Звичайне повідомлення про підозрілу особу могло завершитися фатально: для громадян чи поліцейських. Сьогодні все обійшлося. Але це не про «пощастило». Саме в таких ситуаціях, ризикуючи собою, поліцейські першими стають між загрозою і людьми», – написали в поліції.

Як повідомлялось, при затриманні у чоловіка вилучили пістолет з набоями та корпус гранати. Їх скерували на експертизу. За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі поліції внесли відомості за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує позбавлення волі строком до семи років.