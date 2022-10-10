Над Бучею збито шість ракет

Перебувайте в укриттях!

Над Бучанською міською територіальною громадою на Київщині вранці 10 жовтня силами протиповітряної оборони збито шість ракет. Про це повідомив очільник Бучанської громади Анатолій Федорук.

Дві ракети збито між селом Здвижівка та селищем Бородянка (залишки ракет впали в лісі). Чотири ракети – поблизу сіл Синяк та Гаврилівка (залишки теж впали в ліс).

«Протиповітряна оборона працює. Уражень інфраструктури немає, жертви відсутні. Ще раз прошу мешканців громади дотримуватися режиму «повітряна тривога» та перебувати у безпечних місцях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.



