Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)



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Потенційно небезпечний предмет було виявлено над дверима магазину Фото: Інформатор

Вибухотехніки зняли предмет, який виявився муляжем гранати

У середу, 27 березня, на вулиці Набережно-Луговій, 3 в Києві знайшли гранату. Вона висіла прямо над вхідними дверима в магазин Napoli, де продають побутову хімію і продукти, привезені з Європи.

Знахідку виявили близько 9:00. Про це повідомляє Інформатор.

На місце прибули правоохоронці, рятувальники ДСНС і швидка допомога. Територію навколо магазину огородили.

Близько 9:40 вибухотехніки зняли невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що невідомий повісив над дверима муляж гранати.

Правоохоронці опитують очевидців і встановлюють деталі того, що сталося.

Раніше в Києві біля супермаркету Novus знайшли «гранату». Потенційно небезпечну знахідку виявили охоронці магазину біля сміттєвого контейнера і викликали поліцію.