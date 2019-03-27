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    Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)

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    Потенційно небезпечний предмет було виявлено над дверима магазину - Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)
    Потенційно небезпечний предмет було виявлено над дверима магазину
    Фото: Інформатор

    Вибухотехніки зняли предмет, який виявився муляжем гранати

    У середу, 27 березня, на вулиці Набережно-Луговій, 3 в Києві знайшли гранату. Вона висіла прямо над вхідними дверима в магазин Napoli, де продають побутову хімію і продукти, привезені з Європи.

    Знахідку виявили близько 9:00. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце прибули правоохоронці, рятувальники ДСНС і швидка допомога. Територію навколо магазину огородили.

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    Близько 9:40 вибухотехніки зняли невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що невідомий повісив над дверима муляж гранати.

    Правоохоронці опитують очевидців і встановлюють деталі того, що сталося.

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    Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)
    Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)
    Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)
    Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)
    Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)
    Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)
    Над входом у магазин на Подолі невідомі прикріпили «гранату» (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Раніше в Києві біля супермаркету Novus знайшли «гранату». Потенційно небезпечну знахідку виявили охоронці магазину біля сміттєвого контейнера і викликали поліцію.

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