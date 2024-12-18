Рада схвалила створення єдиного реєстру військовослужбовців

Нардепи підтримали ідею створення єдиної бази даних, яка міститиме інформацію про військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту

За законодавчу ініціативу проголосували 254 народні депутати

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12066 про створення єдиного реєстру військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

За законодавчу ініціативу проголосували 254 народні депутати. Документ спрямований на внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та вдосконалення процедури ведення військового обліку.

За словами Железняка, метою проєкту є:

створити єдину базу даних, яка міститиме інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту;

запровадити унікальний електронний ідентифікатор для кожного військовослужбовця, який забезпечить їх однозначну ідентифікацію та використання в єдиній інформаційній системі для сфери національної безпеки й оборони. Це включатиме взаємодію з Державним вебпорталом електронних публічних послуг, а також можливість надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг військовослужбовцям і членам їхніх родин;

вдосконалити роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, забезпечивши інтеграцію з Електронною системою охорони здоров’я для отримання законодавчо визначених даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо, що протягом місяця в Україні має запрацювати єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти.

До слова, наприкінці листопада у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра оборони України Рустема Умєрова.