Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією дивні задачі

Компанія «Українські розподільчі мережі» отримала новий статут з предметами діяльності, далекими від енергетики

На тлі масштабної енергетичної кризи, викликаної знищенням росіянами української енергетичної інфраструктури, Міністерство енергетики вирішило перейнятися низкою непрофільних для себе сфер діяльності. Такий висновок можна зробити з нової редакції статуту акціонерного товариства «Українські розподільчі мережі», який 14 грудня підписав виконувач обов’язки міністра енергетики Артем Некрасов. При цьому предметом діяльності державного енергетичного гіганта стали сфери, напрочуд далекі від енергетики. Про це йдеться в колонці оглядача «Главкома» Павла Вуйця «Наркотики, алкоголь, кров та догляд за дітьми. Перші рішення нового керівника Міненерго».

Так, згідно з розділом третім нового статуту, предметом діяльності «УРМ» офіційно стають: «...виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (п.106), та «...культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей» (п.107).

Окрім зацікавленості ринком наркотиків, компанія також планує зайнятися більш благородними, але також нетиповими як для свого основного напрямку бізнесами.

В пункті 67 нового статуту зазначено, що метою та предметом діяльності акціонерного товариства стає... переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів. На додачу в документі згадані заняття «УРМ» медичною (п. 66) та ветеринарною (п. 68) практиками, а також «дезінфекцією, дезінсекцією та дератизацією» (п. 108).

Не забули в компанії і про соціальну відповідальність, анонсувавши плани зайнятися денним доглядом за дітьми (п.10). Також в статуті згадується, що «УРМ» планує скласти конкуренцію готельєрам (п.13 – «діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування», маркетам (п.11 – «роздрібна торгівля (…) продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами») та навіть турфірмам (п.79 – туроператорська та турагентська діяльність).

Компанія «УРМ» була створена у 2022 році. 100% її акцій належить державі. Повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі здійснює Міністерство енергетики.

АТ «Українські розподільні мережі» здійснює корпоративне управління державними пакетами акцій акціонерних товариств, які провадять діяльність у сфері розподілу електричної енергії. Метою існування АТ «УРМ» є створення умов для надійного та ефективного функціонування і розвитку операторів систем розподілу для забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави, залучення інвестицій, отримання прибутку. Ми відповідаємо за будівництво, здійснення реконструкції та технічне обслуговування розподільної мережі та енергетичних споруд, які використовуються для передачі значних обсягів електроенергії споживачам. В рамках нашого майбутнього портфоліо, ми маємо намір реалізувати проєкти, які сприяють безпеці постачання та одночасно просувають перехід країни до безвуглецевої економіки.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Варто зазначити, що колишній міністр юстиції та енергетики Герман Галущенко теж фігурує у плівках НАБУ про корупцію в енергетиці.

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри. Через це Галущенка та Гринчук було звільнено з посад.