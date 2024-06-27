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Фінляндія планує змінити закон, аби конфісковувати квартири в росіян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фінляндія планує змінити закон, аби конфісковувати квартири в росіян
Оновлення закону про житлово-будівельні компанії є розв'язанням проблем житлово-будівельних компаній та спрощення процедури набуття права власності на житло
фото з відкритих джерел

Фінляндія зіштовхнулася з проблемами через неспроможність російських власників квартир переказувати членські внески та інші платежі

Уряд Фінляндії змінить своє законодавство для того, щоб мати змогу конфіскувати квартири у росіян, які не сплачують внески. Президент країни найближчим часом підпише зміни до закону. Про це повідомляє Міністерство юстиції Фінляндії.

Як зазначили у відомстві, країна зіштовхнулась з проблемами в Південно-Східній і Східній частинах країни. Там близько 1000 житлових товариств зіткнулися з проблемами через неспроможність російських власників квартир переказувати членські внески та інші платежі. Через це деякі житлові комплекси можуть оголосити банкрутство або залишитися без опалення, енергії та води.

«Метою оновлення закону про житлово-будівельні компанії є розв'язання проблем житлово-будівельних компаній та спрощення процедури набуття права власності на житло. Поправка також покликана забезпечити, щоб час, необхідний для вручення рішення про вступ у володіння за кордоном, не призводив до неефективності рішення», – йдеться в повідомленні.

Водночас відомство зазначає, що взяття у власність ОСББ вимагає вручення повістки про виселення. Однак, у деяких випадках захоплення контролю над ОСББ є неможливим, якщо неможливо вручити повідомлення за кордоном. Зокрема, у Східній Фінляндії виникли проблеми з доставкою повідомлень до Росії. Це ставить у невигідне становище житлові компанії, які змушені використовувати володіння як засіб протидії порушенням з боку пайовиків або орендарів.

Нагадаємо, уряд Фінляндії має намір повністю заборонити росіянам угоди з нерухомістю у країні.

Як повідомлялося, Росія перекинула до України більшість своїх військових з технікою, які зосереджувалися на кордоні з Фінляндією.

До слова, прем'єр Фінляндії назвав мету російських провокацій на кордоні. Росія може «перевіряти» і «випробовувати» членів НАТО на своєму західному кордоні.

Теги: закон росіяни нерухомість квартира житло Фінляндія

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