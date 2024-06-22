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FT: Україна через треті країни отримує боєприпаси з Сербії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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FT: Україна через треті країни отримує боєприпаси з Сербії
Сербія збільшує продаж боєприпасів на захід, що сприяє зміцненню обороноздатності України
фото з відкритих джерел

Із 2022 року сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро

Боєприпаси, які Сербія постачає західним країнам, потрапляють до України. Українські війська вже могли отримати боєприпаси на декілька сотень мільйонів євро. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Сербія непомітно збільшує продаж боєприпасів на захід, що в кінцевому підсумку сприяє зміцненню обороноздатності України – навіть незважаючи на те, що вона є однією з двох європейських країн, які не приєдналися до західних санкцій проти Росії.

За оцінками Financial Times, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро. Цю суму президент Сербії Александар Вучич назвав точною. 

Водночас президент країни представив цю ситуацію як бізнес-можливість, наполягаючи на тому, що не стане на чийсь бік у війні.

«Це частина нашого економічного відродження, і це важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати в Україну чи Росію... але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами, іншими. Що вони з цим роблять в кінцевому підсумку – це їхня робота», – сказав Вучич.

Як наголосив сербський президент, те, що ці боєприпаси можуть потрапляти в Україну, не його справа. Для нього важливо, щоб вони законно продавалися за кордон.

«Моя робота полягає в тому, щоб гарантувати, що ми законно поводимося з нашими боєприпасами, що ми їх продаємо... Я повинен дбати про своїх людей, і це все. Це все, що я можу сказати. У нас є друзі і в Києві, і в Москві. Це наші брати-слов'яни», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Словенія, ймовірно, таємно надіслала Україні військову допомогу в той час, коли у США не могли ухвалити закон про допомогу Україні на $60 млрд.

До слова, президент Сербії Александар Вучич заявив, що він не впевнений, що країни Західних Балкан можуть стати частиною Європейського Союзу раніше, ніж Україна. 

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Теги: боєприпаси Сербія бізнес експорт

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