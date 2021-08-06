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    Наслідки нічної грози в Києві: вітер повалив дерево на автівку (фото)

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    Дерево розбило передню частину автомобіля - Наслідки нічної грози в Києві: вітер повалив дерево на автівку (фото)
    Дерево розбило передню частину автомобіля
    Фото: Київ оперативний

    Нічна гроза наробила збитків у Києві

    На вулиці Леваневського, 4 у Солом’янському районі Києва під час нічної грози вітер повалив дерево. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Дерево впало на автомобіль, припаркований на узбіччі дороги. Внаслідок цього в автомобіля серйозно пошкоджено капот.

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    Наслідки нічної грози в Києві: вітер повалив дерево на автівку (фото)
    Наслідки нічної грози в Києві: вітер повалив дерево на автівку (фото)
    Наслідки нічної грози в Києві: вітер повалив дерево на автівку (фото)

    Як відомо, у ніч на 6 серпня в Києві та столичній області була гроза, шквали вітру 15-20 м/с. Комунальники не повідомляли про збитки, завдані негодою.

    Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пункти в Київській області.

    Буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

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    Теги: Київ автомобіль вітер негода дощ
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    Наслідки нічної грози в Києві: вітер повалив дерево на автівку (фото)