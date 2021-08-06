На Київщині негода залишила без світла понад 60 населених пунктів
Знеструмлено 440 населених пунктів у восьми областях України
Станом на ранок 6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пункти в Київській області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Загалом без світла наразі 440 населених пунктів у 8 областях:
- Хмельницька – 206,
- Київська – 63,
- Тернопільська – 42,
- Чернівецька – 39,
- Львівська – 36,
- Вінницька – 29,
- Житомирська – 23,
- Кіровоградська – 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як відомо, у ніч на 6 серпня в Києві та столичній області була гроза, шквали вітру 15-20 м/с.
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