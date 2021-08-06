  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині негода залишила без світла понад 60 населених пунктів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго - На Київщині негода залишила без світла понад 60 населених пунктів
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
    Фото з відкритих джерел

    Знеструмлено 440 населених пунктів у восьми областях України

    Станом на ранок 6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пункти в Київській області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Загалом без світла наразі 440 населених пунктів у 8 областях:

    • Хмельницька – 206,
    • Київська – 63,
    • Тернопільська – 42,
    • Чернівецька – 39,
    • Львівська – 36,
    • Вінницька – 29,
    • Житомирська – 23,
    • Кіровоградська – 2.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Як відомо, у ніч на 6 серпня в Києві та столичній області була гроза, шквали вітру 15-20 м/с.

    Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

    Читайте також:
    Теги: ДСНС електроенергія Київщина вітер негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині негода залишила без світла понад 60 населених пунктів