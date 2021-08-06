На Київщині негода залишила без світла понад 60 населених пунктів

Знеструмлено 440 населених пунктів у восьми областях України

Станом на ранок 6 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 63 населених пункти в Київській області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Загалом без світла наразі 440 населених пунктів у 8 областях:

Хмельницька – 206,

Київська – 63,

Тернопільська – 42,

Чернівецька – 39,

Львівська – 36,

Вінницька – 29,

Житомирська – 23,

Кіровоградська – 2.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як відомо, у ніч на 6 серпня в Києві та столичній області була гроза, шквали вітру 15-20 м/с.

Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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