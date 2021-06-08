Netflix показав трейлер бойовика з Ван Дамом із кадрами Києва (відео)

Бойовик знімали в Києві та Парижі

«Останній найманець» вийде на платформі вже 30 липня 2021 року

Cервіс Netflix показав трейлер бойовика «Останній найманець» з Жан-Клодом Ван Дамом у головній ролі.

Минулого літа його кілька тижнів знімали в різних локаціях Києва, згодом справу продовжили в Парижі.

Розповідаючи про приїзд Ван Дамма в Київ і майбутні зйомки, міністр культури Ткаченко назвав проект «комедійним бойовиком про політичні інтриги на державному рівні».

Відомо, що «Останній найманець» вийде на платформі вже 30 липня 2021 року і розповість про секретного агента, який після викриття має повернутися до Франції. Але раптово він дізнається, що його сина підставила міжнародна терористична організація.

В Україні за зйомки фільму відповідала міжнародна компанія Apple Tree та українська Star Media на чолі з її генпродюсером Владом Ряшиним.

Додамо, що ювілейний, 50-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив переможців. Кращі стрічки цьогорічних конкурсних програм назвали під час урочистої церемонії нагородження у кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів.

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