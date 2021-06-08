  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Netflix показав трейлер бойовика з Ван Дамом із кадрами Києва (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойовик знімали в Києві та Парижі - Netflix показав трейлер бойовика з Ван Дамом із кадрами Києва (відео)
    Бойовик знімали в Києві та Парижі
    Фото: Netflix

    «Останній найманець» вийде на платформі вже 30 липня 2021 року

    Cервіс Netflix показав трейлер бойовика «Останній найманець» з Жан-Клодом Ван Дамом у головній ролі.

    Минулого літа його кілька тижнів знімали в різних локаціях Києва, згодом справу продовжили в Парижі.

    Розповідаючи про приїзд Ван Дамма в Київ і майбутні зйомки, міністр культури Ткаченко назвав проект «комедійним бойовиком про політичні інтриги на державному рівні».

    Відомо, що «Останній найманець» вийде на платформі вже 30 липня 2021 року і розповість про секретного агента, який після викриття має повернутися до Франції. Але раптово він дізнається, що його сина підставила міжнародна терористична організація.

    В Україні за зйомки фільму відповідала міжнародна компанія Apple Tree та українська Star Media на чолі з її генпродюсером Владом Ряшиним.

    Додамо, що ювілейний, 50-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив переможців. Кращі стрічки цьогорічних конкурсних програм назвали під час урочистої церемонії нагородження у кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів.

    Читайте також:
    Теги: Київ трейлер фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Netflix показав трейлер бойовика з Ван Дамом із кадрами Києва (відео)