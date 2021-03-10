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    Нетверезий водій перевозив киян на несправній маршрутці (фото)

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    В несправному автобусі на момент його зупинки знаходилися пасажири. - Нетверезий водій перевозив киян на несправній маршрутці (фото)
    В несправному автобусі на момент його зупинки знаходилися пасажири.
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Пліцейські патрульні виявили цілий букет порушень на одному рейсі

    Одразу кілька порушень було виявлено патрульними відділу безпеки руху під час перевірки маршрутного автобуса у Києві. Як повідомляє Патрульна поліція Києва, поліцейські побачили несправний транспортний засіб, що перевозить пасажирів, і вирішили його зупинити.

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    Нетверезий водій перевозив киян на несправній маршрутці (фото)
    Нетверезий водій перевозив киян на несправній маршрутці (фото)

    Згодом з'ясувалося, що водій автобуса «Богдан» був нетверезий. Чоловік погодився пройти обслідування на стан сп'яніння на місці. Результат 0,82 проміле, що у 4 рази перевищує дозволений рівень.

    Водія відсторонили від керування. Патрульні склали на нього протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності) КУпАП.

    Про подію інформують Департамент транспортної інфраструктури та Державну службу України з безпеки на транспорті.

    Також повідомляється, що в несправному автобусі на момент його зупинки знаходилися пасажири.

    Як стало відомо раніше, у Києві пʼяний таксист служби Bolt збив матір з дитиною і намагався втекти з місця пригоди.

    Теги: водій поліція чоловік перевезення
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