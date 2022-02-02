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    Невдовзі Києвом курсуватимуть електробуси

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    Електробуси повинні бути низькопідлоговими, з кондиціонерами, з роком виготовлення &ndash; 2022 - Невдовзі Києвом курсуватимуть електробуси
    Електробуси повинні бути низькопідлоговими, з кондиціонерами, з роком виготовлення – 2022
    фото: з відкритих джерел

    У комплект до транспорту планується придбання 13 зарядних станцій

    На вулицях Києва скоро з’являться еоектробуси. Комунальне підприємство «Київпастранс» планує закупити для столиці 17 електробусів. У комплект до транспорту планується придбання 13 зарядних станцій. Про це свідчатьдані електронної системи ProZorro.

    Тендер було оголошено 31 січня 2022 року, за роз'ясненнями можна звертатися до 21 лютого. Початок торгів призначено на 8 квітня поточного року. Кінцевий термін подачі заявок - 3 березня 2022 року. Очікувана вартість робіт – 319,6 млн грн, при цьому мінімальний крок зниження ціни 3,2 млн грн.

    У вимогах покупця значиться, що електробуси повинні бути низькопідлоговими, з кондиціонерами, з роком виготовлення – 2022. У кожному автобусі має бути не менше 30 сидячих місць для пасажирів.

    Також покупець хоче, щоб гарантійне обслуговування становило не менше двох років, причому незалежно від пробігу транспорту.

    КП «Київпастранс» планує закупити до електробусів чотири зарядні станції прискореного типу та дев’ять зарядних станцій тривалого циклу.

    Нагадаємо, Рада підтримала у першому читанні запуск е-квитків у громадському транспорті.

    Як повідомлялося, з 20 січня розпочали роботу нові автобусні маршрути звичайного режиму руху №№ 22, 36, 50. А маршрутні таксі №№ 220, 500 припинять роботу.

    Теги: громадський транспорт тендер ProZorro Київпастранс
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    Невдовзі Києвом курсуватимуть електробуси